أقوى الهواتف في الألعاب.. مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A35 5G وسعره في الأسواق

أصبح سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A35 5G من أكثر الأمور التي تشغل بال هواة الهواتف الذكية، إذ طرحت شركة سامسونج هاتف ذو إمكانيات عالية ومواصفات قياسية، يتسم بتصميمه الخارجي العصري الذي يجذب انتباه الشباب بواسطة ألوانه المميزة والمختلفة، جاء الهاتف بمعالج قوي يضمن سرعة في الأداء وسلاسة في تشغيل البرامج والالعاب الثقيلة، كما يأتي ببطارية تدوم طويلاً وتصلح للاستخدام اليومي دون شحنها مرارًا وتكرارًا، في إطار ذلك نقدم لكم فيما أدناه أهم مواصفات هاتف سامسونج الجديد.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A35 5G

جاء الهاتف بشاشة super AMOLED قياسها 6.6 بوصة بدقة 1080×2340.

يتميز بمعالج من نوع Exynos 1380 بتكنولوجيا 5 نانو.

الكاميرا الخلفية جاءت ثلاثية، تبلغ دقة الرئيسية 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8، تصل دقة الثانية إلى 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2، بينما تبلغ دقة الثالثة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

البطارية سعتها 5000 مللي أمبير مع إمكانية الشحن السريع بقوة 25 واط.

تصل دقة الكاميرا الأمامية إلى 13 ميجا بكسل.

النسخة الأولى من الهاتف مساحة التخزين 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام، النسخة الثانية 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام، بينما النسخة الثالثة 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A35 5G

أما عن سعر بيع هاتف سامسونج المثالي جالكسي ايه 35 الجيل الخامس، فهو على النحو التالي وفقًا إلى النسخة الخاصة بالهاتف: