بسعر مغري أقوى هواتف الفئة الاقتصادية هاتف Samsung Galaxy A06 بمواصفات وأداء مميز وسعره في السوق

أطلقت شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy A06، والذي يحتوي على مواصفات قياسية تنافس أبرز الهواتف الذكية، إذ تعود سامسونج وبقوة للكشف عن مجموعة من الهواتف الذكية التي تتميز ببطارية تدوم طويلًا، مع جودة الكاميرا العالية التي تقدم أفضل النتائج في الصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب ذلك، فإن الهاتف يأتي بذاكرة داخلية تكفي للتطبيقات والألعاب التي تتسم بمساحة تخزين كبيرة، كل هذا وأكثر تجده فقط في هاتف سامسونج المميز، لذلك نكشف لكم عبر الفقرات التالية أهم مواصفاته.

هاتف Samsung Galaxy A06

فيما يلي أبرز مواصفات الهاتف الأساسية:

جاء الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع Mediatek Helio G85.

يأتي بشاشة عرض كبيرة AMOLED قياسها 6.7 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز.

يدعم نظام تشغيل أندرويد 14.

يتميز بكاميرا خلفية رئيسية بدقة تصل إلى 50 ميجا بكسل، بينما تصل دقة الثانية إلى 2 ميجا بكسل وتستخدم في التصوير العميق.

كما يأتي ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير بقوة 25 واط.

التصميم إطار Key Island.

متوفر نسختين للهاتف، النسخة الأولى تتسم بذاكرة داخلية تصل إلى 64 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا رام، بينما النسخة الثانية تأتي بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.

يتميز الهاتف بمستشعر بصمات جانبي.

سعر هاتف Samsung Galaxy A06

في خضم سباق الشركات الرائدة لإطلاق أبرز الهواتف الذكية التي تضم مواصفات قياسية وإمكانيات عالية، تقدم شركة سامسونج هاتف فريد من نوعه يضم مزاياا عديدة سواء كانت ذاكرة داخلية ضخمة، أو جودة الكاميرا العالية، أو تصميمه الخارجي العصري، وبالرغم من ذلك فإن سعره إقتصادي، والذي جاء على النحو التالي: