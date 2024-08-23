سجل الان..خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر 

تعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت من المبادرات الحكومية الجزائرية الرائدة التي تهدف إلى دعم النساء اللواتي يكرسن وقتهن لرعاية الأسرة دون الانخراط في سوق العمل حيث يسعى هذا البرنامج إلى توفير دخل إضافي لتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء النساء ويأتي كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعويضها عن عملها القيم في المنزل.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

لتسجيل طلب منحة البطالة للمرأة الجزائرية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل للدخول إلى الموقع اضغط هنا .

انتقل إلى خانة منحة البطالة للمرأة الجزائرية في الموقع.

قم بتحديد مكان الإقامة والولاية التي تتبعها بدقة.

املأ جميع البيانات المطلوبة بدقة في الاستمارة الإلكترونية.

قم بتحميل جميع الوثائق والمستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الإقامة.

اضغط على زر إرسال لاستكمال تقديم طلبك.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر تحتاج إلى تقديم الأوراق والمستندات التالية: