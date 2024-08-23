“سدد فورا”.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 عبر منصة اور الالكترونية اونلاين

يتزايد البحث من قبل المواطنين حول رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 وخاصة من سائقي السيارات وكل من يملك مركبة، حيث يريدون معرفة قيمة الغرامات الواقعة عليهم من أجل سدادها تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، ولذا فقد أطلقت الحكومة العراقية منصة اور الالكترونية لمساعدة المواطنين في معرفة قيمة الغرامات وسدادها اونلاين بخطوات بسيطة الكترونيا، وهذا ما سوف نستعرضه معا خلال السطور القادمة.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

واليكم رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 مع شرح الطريقة بالخطوات، وتختلف الغرامة من مخالفة لأخرى فقيمتها غير موحدة، واليكم قيمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة عبر منصة اور:

قم بالدخول إلى منصة أور الالكترونية بشكل مباشر.

قم بعمل تسجيل دخول من خلال ادخال البيانات المطلوبة “اسم المستخدم، كلمة المرور”.

الآن اضغط على خيار غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024.

قم بادخال الرقم الالماني الخاص بالسيارة بشكل صحيح وكامل.

قم بارفاق كافة المستندات والاوراق المطلوبة لاتمام التسجيل.

قم بادخال البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

لابد من الضغط على الاستعلام عن الغرامة.

الآن سيظهر لك قيمة الغرامة المراد سدادها.

قم بالضغط على كلمة “سداد الغرامة”.

اختر وسيلة الدفع المناسبة لك.

اضغط على كلمة “سدد الآن”.

قيمة غرامة المرور بالعراق 2024

قامت إدارة المرور بالعراق بتوضيح قيمة الغرامات المرورية 2024 أمام جميع المواطنين ممن يملكون مركبات داخل العراق، وتكون بعض الغرامات على النحو التالي:

فى حالة استخدام هاتف الجوال يتم فرض غرامة بقيمة 2500 دينار عراقي.

فى حالة تجاوز الإشارة الحمراء تبلغ قيمة الغرامة نحو 5000 دينار عراقي.

في حالة عدم ارتداء السائق حزام الآمان تبلغ قيمة الغرامة 25000 دينار عراقي.

في حالة كان السائق متناول للكحول تبلغ قيمة الغرامة 1000 دينار عراقي.

الآن يمكنك الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 وسدادها عبر منصة اور الالكترونية بسهولة وانت في منزلك، حيث يمكنك سداد كافة المخالفات والغرامات وأنت في منزلك خلال دقيقة واحدة من خلال اتباع الخطوات الموضح ذكرها اعلاه.