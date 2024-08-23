ثبتها حالاً تردد قناة كراميش الجديد Karameesh TV 2024 على نايل سات بجودة عالية

تردد قناة كراميش الجديد Karameesh TV 2024، مع بداية العام الجديد 2024 وحتى نهاية شهر مارس القادم من المنتظر ظهور ترددات جديدة للعديد من القنوات خاصة على القمر الصناعي نايل سات حيث نقوم بتغيير تردد العديد من القنوات مع بداية كل عام وحيث أن قنوات الأطفال تعتبر الأكثر طلبا من كل أب أو أم فسوف نقدم لكم اليوم خطوات استقبال تردد إحدى أهم قنوات الأطفال في الآونة الأخيرة وهي قناة كراميش.

تردد قناة كراميش الجديد Karameesh TV 2024

لكي تتمكن من تحميل قناة كراميش واستقبال ترددها الجديد على قمر نايل سات، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى زر القائمة في الريموت كنترول والضغط عليه حتى تظهر القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال، ثم الضغط على الخيار الأول “التثبيت” وهو المسئول عن إضافة الترددات وتحميل القنوات ثم الضغط على موافق، تظهر أربعة خيارات، الضغط على الخيار الأول “إعدادات الهوائي” والذهاب مباشرة إلى خانة القمر الصناعي حيث يتم اختيار قمر نايل سات.