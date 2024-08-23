اسمك موجود فيهم؟؟.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

مازال البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 يتزايد بشكل ملحوظ من قبل محدودي الدخل والبسطاء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، حيث قامت وزارة العمل العراقية باطلاق برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة ومد يد العون لكل الفئات الاكثر احتياجا، وحتى الآن مازالت اعمال الفحص مستمرة، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الالكترونية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وقريبا سيتم الاعلان عن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من قبل وزارة العمل العراقية بعد أن تنتهي الجهات المختصة من أعمال فحص الطلبات المقدمة من 20 ألف مواطن من شتى المحافظات، كما أعلنت الوزارة عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم ليحصل على الدعم المالي، واليكم رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات:

قم بالدخول على منصة مظلتي الإلكترونية.

قم بالدخول إلى برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

وبعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية الوطنية ثم قم بالضغط على التالي.

قم بتحديد اسم المحافظة التابع لها.

قم بالضغط على كلمة “استعلام”.

وسوف تظهر لك كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في أقل دقيقة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل العراقية عن شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من أجل الحصول على دعم الوجبة الأخيرة، وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم دائما داخل العراق.

ألا يمتلك المتقدم دخل شهري ثابت.

لا يقل عمر الرجل عن 18 عام ولا يزيد عم 60 عام.

لا يقل عمر المرأة عن 15 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أيام قليلة ويتم الاعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من قبل وزارة العمل العراقية، حيث ينتظر الجميع الاعلان عن اسماء المستفيدين الذين سيحصلون على الدعم المالي الذي يختلف من شخص لأخر وفقا لعدد افراد اسرته.