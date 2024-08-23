“هتعمليه أحلى من المطاعم!!” طريقة عمل الحواوشي البيتي بأسهل خطوات وطعم لا يقاوم.. ألذ من الجاهز مئة مرة!!

الحواوشي هو أحد الأكلات السريعة والشهية التي يمكن شراؤها من الخارج، إلا أن الأطفال يعشقون تناوله بانتظام، مما يدفع الأمهات للبحث عن وصفات منزلية بسيطة وسهلة لضمان تقديم وجبة صحية ونظيفة لأطفالهن، حيث بإمكانك تحضير الحواوشي في المنزل بخطوات قليلة وسريعة دون الحاجة إلى استخدام الفرن، وهذه الوصفة لا تتطلب الكثير من الوقت ويمكن تسويتها مباشرة على النار.

مكونات الحواوشي المنزلي

تحضير الحواوشي لا يحتاج إلى مكونات معقدة فغالبية مكوناته متوفرة في كل منزل، وإليك قائمة المكونات:

1 كجم من اللحم البقري المفروم.

3 بصلات كبيرة.

3 حبات فلفل رومي.

حبة فلفل ألوان.

حبة فلفل حار (اختياري).

1.5 كوب من فول الصويا (يمكن الاستغناء عنه).

200 جرام من الدهون الحيوانية.

0.5 ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة.

1 ملعقة صغيرة من: الثوم البودرة، البصل البودرة، الفلفل الأسود، الملح، الشطة، والكاري.

كيس توابل الحواوشي.

15 رغيف بلدي متوسط الحجم.

طريقة تحضير الحواوشي

إليك خطوات تحضير الحواوشي المنزلي بسهولة، لتحصلي على طعم يفوق الجاهز:

قومي بتقطيع اللحم والبصل والفلفل والدهون إلى مكعبات صغيرة ليسهل فرمها

ضعي فول الصويا في وعاء به ماء ساخن حتى يصبح طريًا.

استخدمي الكبة الكهربائية لفرم اللحم والخضار والدهون وفول الصويا بعد تصفيته بشكل جيد.

افرمي المكونات بسرعة عالية حتى تصبح متجانسة، ثم قللي السرعة لتمتزج المكونات تمامًا.

في وعاء آخر، امزجي الخليط المفروم مع التوابل واخلطيهم جيدًا

قومي بحشو أرغفة الخبز البلدي بمزيج اللحم وادهنيها بالقليل من الزيت.

سخني مقلاة غير لاصقة وضعي فيها ملعقة صغيرة من الزيت، ثم ضعي الرغيف المحشو.

يطهى الرغيف لمدة ثلاث دقائق على كل جانب حتى يصبح جاهزًا للتقديم.

بفضل هذه الوصفة ستتمكنين من تقديم وجبة لذيذة وصحية لأفراد عائلتك دون عناء، مع الحفاظ على نكهة مميزة تغني عن الحواوشي الجاهز.