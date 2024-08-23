“مش هيبقى في استغلال تاني!!” رابط مباشر وفعال من الحكومة للتقديم على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

وفي إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، تقدم الدولة خدمات خاصة تتضمن توفير سيارات معفاة من الجمارك لذوي الهمم، وقد شهدت هذه السيارات اهتمامًا متزايدًا بعدما اتخذت الحكومة خطوات جديدة لضمان وصول الإعفاءات الجمركية لمستحقيها فقط، لذلك نعرض لكم في هذا المقال الشروط المطلوبة للحصول على سيارات المعاقين في 2024 والإجراءات الحكومية.

خطوات الحكومة لضمان استحقاق سيارات المعاقين 2024

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أهمية مراجعة ملفات سيارات ذوي الهمم والتعامل بحزم مع أي تجاوزات، حيث شدد على ضرورة تشكيل لجان مركزية في كل محافظة تضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية، لمراجعة حالات السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم، والهدف الرئيسي هو التأكد من أن السيارات تستخدم بالفعل من قبل أصحاب الإعاقات وعدم بيعها لغيرهم، وفي حالة اكتشاف تجاوزات ستفرض غرامات على المشتريين مع إلزامهم بسداد كافة مستحقات الدولة.

كيفية التقديم للحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك

للحصول على سيارة معفاة من الجمارك يجب على الشخص المعاق إجراء الكشف الطبي أولاً، بعد ذلك يمكنه التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة لتقديم طلبه، وفيما يلي الخطوات الأساسية للتقديم:

يتوجب الدخول إلى موقع المجالس الطبية وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة وغيرها من المعلومات الأساسية.

بعد التسجيل يجب التوجه إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج البطاقة التي تثبت الإعاقة.

يمكنك تحديد موعد الكشف الطبي واختيار الموقع الأنسب لك، سواء في القاهرة أو الإسكندرية أو سوهاج.

بعد اجتياز الكشف الطب، يتاح لك اختيار الجمرك الذي تود استلام السيارة منه.

شروط الحصول على سيارة معاقين 2024

لتكون مؤهلاً للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، يجب توفر بعض الشروط الضرورية: