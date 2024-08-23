“مؤسسة تكافل توضح!!” كيفية الاستعلام عن أسماء الطلاب المستحقين لدعم تكافل 1446 وخطوات التحقق باستخدام رقم الهوية

مع اقتراب بدء العام الدراسي يسعى الكثير من أولياء الأمور للبحث عن رابط الاستعلام الخاص بأسماء الطلاب المستفيدين من برنامج تكافل 1446، حيث تعتبر مؤسسة تكافل الخيرية في المملكة العربية السعودية من المؤسسات الرائدة التي تقدم الدعم المالي والمعنوي للطلاب المحتاجين، وذلك بهدف مساعدتهم على استكمال دراستهم دون أي صعوبات، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على موعد نزول دعم تكافل الطلاب 1446 بالإضافة إلى توضيح خطوات التحقق من أهلية الطالب للحصول على الدعم باستخدام رقم الهوية.

مؤسسة تكافل الخيرية في السعودية

يهدف برنامج تكافل إلى تقديم الدعم للطلاب الذين يواجهون تحديات مالية قد تعيق مسيرتهم التعليمية، حيث يشمل البرنامج عدة مبادرات تتضمن تقديم الدعم المالي المباشر للطلاب المستحقين، بالإضافة إلى تقديم برامج تربوية وتعليمية تهدف إلى تحسين فرص نجاح الطلاب في الدراسة.

كيفية الاستعلام عن أسماء الطلاب المستحقين لدعم تكافل 1446

للتأكد من استحقاق الطلاب للدعم المقدم من برنامج تكافل، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة تكافل.

قم بالدخول إلى بوابة الطلاب الخاصة بنظام تكافل.

اضغط على خيار “الاستعلام عن حالة الاستحقاق” المتاح في الصفحة الرئيسية.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب والرمز المرئي الظاهر على الشاشة.

بعد إدخال البيانات المطلوبة اضغط على زر “متابعة”.

في حال كان الطالب مسجلاً مسبقًا في نظام تكافل، سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الهاتف المسجل في الحساب.

قم بإدخال الرمز في المكان المخصص.

بعد إتمام الخطوات السابقة ستظهر نتيجة الاستحقاق موضحة حالة الطالب بناءً على الفصل الدراسي الحالي.

موعد نزول دعم تكافل الطلاب 1446

أعلنت المؤسسة العامة لتكافل عن موعد صرف الدفعات المالية للطلاب المستحقين للدعم في العام 1446، حيث من المقرر أن يتم صرف دعم تكافل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وخاصة في شهر سبتمبر، وتعتبر هذه الدفعة هي الأولى للطلاب الذين تم اختيارهم لتلقي الدعم.