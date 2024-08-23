“عيالك مش هيبطلو يطلبوها!!” طريقة عمل شوكولاتة الباونتي في المنزل بطعم يفوق الجاهزة!!

هل تحب شوكولاتة الباونتي بنكهتها الغنية بجوز الهند وتغطيتها اللذيذة بالشوكولاتة؟ إذا كنت من عشاق هذه الحلوى وتود تحضيرها بنفسك في المنزل، فلا تقلق ستتمكن من إعداد شوكولاتة الباونتي بكل سهولة وبدون الحاجة إلى مكونات معقدة مثل الحليب المكثف أو الكريمة، بل يمكنك تجهيزها في غضون دقائق قليلة وبمكونات متاحة لديك في المطبخ وبطعم يفوق الجاهزة.

مكونات شوكولاتة الباونتي

كوبين من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

200 غرام من الشوكولاتة المذابة (داكنة أو بالحليب).

طريقة تحضير شوكولاتة الباونتي بخطوات بسيطة

في وعاء متوسط الحجم قومي بخلط جوز الهند المبشور مع السكر البودرة حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بإضافة الحليب تدريجياً إلى الخليط، وامزجي حتى يصبح الخليط رطبًا وقابلاً للتشكيل.

إذا شعرت بأن الخليط جاف يمكنك إضافة القليل من الحليب

أضيفي ملعقة صغيرة من الفانيليا إلى الخليط وامزجي جيدًا حتى تنتشر النكهة بالتساوي.

باستخدام يديك أو ملعقة صغيرة، قومي بتشكيل الخليط إلى أشكال مستطيلة أو كرات صغيرة حسب تفضيلك.

ضعي القطع المشكلة على صينية مغطاة بورق الزبدة واتركيها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك.

قومي بتذويب الشوكولاتة باستخدام حمام مائي أو داخل الميكروويف حتى تصبح سائلة وناعمة.

بعد أن تبرد الشوكولاتة قليلاً قومي بغمر كل قطعة من شوكولاتة جوز الهند في الشوكولاتة المذابة باستخدام شوكة أو ملعقة.

تأكدي من تغطية كل قطعة بالكامل بالشوكولاتة.

أعيدي القطع المغطاة بالشوكولاتة إلى ورق الزبدة، وضعيها في الثلاجة لمدة 10 دقائق إضافية حتى تتماسك الشوكولاتة تمامًا.

بعد أن تتماسك الشوكولاتة تكون شوكولاتة الباونتي جاهزة للتقديم، حيث يمكن تخزينها في علبة محكمة الإغلاق داخل الثلاجة للحفاظ على طراوتها، وستلاحظين أن النتيجة ليست فقط لذيذة ولكن أيضًا توفر عليك الكثير من المال مقارنة بشراء الجاهزة.