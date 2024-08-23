“خطوة بخطوة وبكل سهولة!!” كيفية إنشاء حساب على منصة مدرستي وتفعيله بالخطوات

في ظل التطورات التكنولوجية والتعليمية أصبحت منصة مدرستي من أبرز الأدوات التي يعتمد عليها أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في المدارس السعودية، حيث تقدم المنصة بيئة تعليمية متكاملة تخدم الطلاب والمعلمين على حد سواء، مما يضمن استفادة الجميع من الخدمات المتاحة، ومنذ اعتمادها من قبل وزارة التعليم السعودية أصبحت منصة مدرستي خيارًا رئيسيًا للتعليم الإلكتروني، وفي هذا المقال سنستعرض خطوات إنشاء حساب على منصة مدرستي بطريقة سهلة وبسيطة.

خطوات إنشاء حساب على منصة مدرستي

إذا كنت تسعى لتسجيل حساب على منصة مدرستي، فقد أصدرت خدمة المستفيدين بعض الإرشادات المهمة التي يمكن اتباعها لتفعيل الحساب بسهولة، وإليك كيفية القيام بذلك:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي عبر الرابط المخصص.

بعد دخولك للموقع اضغط على خيار “إنشاء حساب” أو “تسجيل جديد”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، مثل رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، رقم الإقامة (للمقيمين)، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، والجنسية.

تأكد من صحة البيانات المدخلة لتجنب أي أخطاء قد تعيق عملية التسجيل.

بعد التأكد من المعلومات، قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة إرسال الطلب لتتمكن من استكمال التسجيل.

كيفية تفعيل الحساب والدخول إلى منصة مدرستي

بعد إنشاء حسابك على منصة مدرستي، سيكون عليك تفعيل حسابك لتتمكن من الدخول واستخدام الخدمات التعليمية، وإليك الخطوات اللازمة لتفعيل الحساب:

قم بالدخول إلى منصة مدرستي عبر الرابط الإلكتروني.

تحقق من بريدك الإلكتروني أو الرسائل النصية التي قد تصلك على رقم الجوال المسجل.

افتح الرسالة واضغط على رابط التفعيل الظاهر أمامك.

ستتلقى رمز تحقق عبر البريد الإلكتروني أو الجوال، أدخله في الحقل المخصص داخل الموقع.

قم بإنشاء كلمة مرور جديدة وقم بحفظها لمزيد من الأمان.

لتجنب إعادة إدخال البيانات في كل مرة، قم بتفعيل خيار “تذكرني”.

في النهاية اضغط على زر “تأكيد التفعيل” لتفعيل حسابك بشكل نهائي.

باتباع هذه الخطوات يمكنك الاستفادة من كافة الخدمات التعليمية التي تقدمها منصة مدرستي، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور متابعة العملية التعليمية بشكل سلس وفعال.