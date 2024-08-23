“هاتف جبار بمواصفات خيالية!!” مراجعة شاملة لهاتف Samsung Galaxy M33 5G: المميزات والعيوب!!

هاتف Samsung Galaxy M33 5G يعد من بين الهواتف الذكية التي تدعم الجيل الخامس 5G، مع بعض المواصفات المميزة والعيوب التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وفي هذا المقال سنقوم بمراجعة شاملة لهذا الهاتف من حيث مميزاته وعيوبه وسعره في الأسواق.

المميزات البارزة لهاتف Samsung Galaxy M33 5G

عند شرائك لهاتف جديد يجب التأكد من مميزاته أولا حتى ترة أنه قد يناسبك أم لا، ومن أهم تلك المميزات:

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مما يوفر لك تجربة تصفح وإنترنت أسرع وأكثر استقرارًا.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم تصوير الفيديو بجودة تصل إلى 4K، مما يسمح لك بتسجيل مقاطع فيديو عالية الوضوح.

الهاتف مزود بخاصية الاتصال القريب المدى (NFC)، مما يسهل عليك إجراء المعاملات اللاسلكية واستخدامه في المهام اليومية مثل الدفع الإلكتروني.

عيوب Samsung Galaxy M33 5G

على الرغم من وجود العديد من المميزات في هذا الهاتف، إلا أن هناك بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة الاستخدام:

هاتف Samsung Galaxy A33 5G الذي أطلقته الشركة يأتي بسعر مشابه تقريبًا ولكنه يوفر إمكانيات أعلى، مما يجعله خيارًا أفضل لبعض المستخدمين.

الهاتف لا يدعم الصوت الستيريو في السماعات الخارجية، مما قد يؤثر على تجربة الاستماع للموسيقى أو مشاهدة الفيديوهات.

الحواف السفلية للشاشة تعد كبيرة نسبيًا، ولم تقم سامسونج بتحسين هذه النقطة، مما قد يكون مزعجًا للبعض.

الشركة لم ترفق الشاحن مع الهاتف، وبالتالي ستحتاج إلى شراء شاحن منفصل.

أداء الكاميرا الأمامية يعتبر متوسطًا مقارنةً ببعض الإصدارات السابقة، مما قد يخيب أمل عشاق السيلفي.

سعر هاتف Samsung Galaxy M33 5G

يتوفر Samsung Galaxy M33 5G في الأسواق المصرية بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية (رام) 8 جيجابايت بسعر حوالي 9000 جنيه مصري، وفي المملكة العربية السعودية يمكنك الحصول عليه مقابل 900 ريال سعودي، بينما يتوفر في الإمارات بسعر 750 درهم إماراتي.