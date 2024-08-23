تعرف على طريقة التسجيل في منصة مدرستي للطلاب الجدد.. طريقة تعيين كلمة سر جديدة

تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات الخدمية التابعة لوزارة التعليم السعودية، والتي يستفيد منها كافة الطلاب واولياء الأمور أيضاً في متابعة أبنائهم والتواصل مع المدرسين، وقد أوضحت وزارة التعليم بضرورة التسجيل في المنصة لكافة الطلاب وذلك لمتابعة الطلاب سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب الجدد

يتساءل أولياء الأمور على الخطوات الصحيحة في التسجيل في منصة مدرستي وقد أوضحت وزارة التعليم السعودية الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بمنصة مدرستي من هنا .

اختر من الشاشة الرئيسية للموقع تسجيل حساب جديد، ويتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالطالب وولي الأمر.

بعدها يتم الضغط على الكود المرئي وتسجيله بالطريقة الصحيحة، ويتم الضغط على حفظ ويتم الاستمتاع بكافة خدمات التطبيق ويمكنه متابعة الطلاب ودرجاتهم من خلال المنصة.

طريقة تغيير كلمة السر في منصة مدرستي

يتعرض العديد من الأشخاص الي فقد كلمة السر الخاصة بهم ويتعذر عليهم الدخول على تطبيق مدرستي وقد أعلنت وزارة التعليم أنه يتم تعيين كلمة سر جديدة من خلال اتباع الخطوات التالية: