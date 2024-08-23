مش هتصدق وصل لكام؟!.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024 وسعر الصرف في جميع بنوك العراق

Nahla helmy تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
مش هتصدق وصل لكام؟!.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024 وسعر الصرف في جميع بنوك العراق
سعر الدولار اليوم

يعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم من المواضيع الحيوية التي تحظى باهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية والمالية في العراق، ويشهد هذا السعر تقلبات مستمرة نتيجة للعديد من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على الاقتصاد العراقي مثل أسعار النفط والسياسات النقدية، ويعتبر الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا في الأسواق العراقية ويعتمد عليه الاقتصاد العراقي بشكل كبير في عمليات الاستيراد والتجارة الدولية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

يتابع المواطنون ورجال الأعمال والبنوك باهتمام بالغ حركة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم، حيث يؤثر هذا السعر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الجمعة 23 اغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي
1 دولار أمريكي 1,310.00 دينار عراقي
5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي
50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي
100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي
500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي
1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك

يتأثر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بالعرض والطلب في السوق المحلي، وكذلك بالتدخلات الحكومية من خلال البنك المركزي العراقي الذي يسعى للحفاظ على استقرار العملة الوطنية ودعم الاقتصاد، وسعر الدولار في جميع البنوك في العراق كالآتي:

البنك سعر الصرف (دينار عراقي)
بنك الرافدين 1320
مصرف بغداد 1310
مصرف بابل 1310
البنك الأهلي العراقي 1310
بنك الائتمان العراقي 1310
البنك التجاري العراقي 1310
بنك الاستثمار العراقي 1310
بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار 1310

يعد متابعة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليومي أمرا ضروريا لكل من يرغب في فهم التغييرات الاقتصادية في العراق وتأثيراتها على حياته اليومية.

 

معلومات الكاتب
Nahla helmy

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