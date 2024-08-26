خطوة بخطوة.. كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الألماني 2024 وشروط دفع غرامات المرور

مع تزايد الاعتماد على الخدمات الالكترونية، يتطلع مالكي السيارات في العراق إلى فهم دقيق لآلية الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام الرقم الألماني للعام 2024، حيث تلتزم الحكومة العراقية بتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدماتها بشكل إلكتروني، مما يسهم في تعزيز الكفاءة، ومن خلال منصة أور الإلكترونية، يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمات بسلاسة ويسر، ومن خلال الاتي سوف نتعرف خطوة بخطوة للوصول إلى كافة المعلومات اللازمة حول هذا الإجراء.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الألماني 2024

في الفقرات القادمة، سنشرح لك كيفية الاستفسار عن المخالفات المرورية باستخدام الرقم الألماني لعام 2024 من خلال منصة أور الإلكترونية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة “أور” الإلكترونية من خلال الرابط المتاح. بعد تسجيل الدخول، ابحث عن خانة “الخدمات الإلكترونية” واعتمادها من بين الخيارات المتاحة. اضغط على مربع “خدمة غرامات المرور” للانتقال إلى الخطوة التالية. في هذه الخطوة، أدخل رقم تسجيل سيارتك في الحقل المخصص لذلك. تأكد من كتابة رقم التسجيل بشكل صحيح، ثم انقر على خيار الاستعلام للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالغرامات. بعد ذلك، يمكنك الاطلاع على تفاصيل المخالفة وقيمة الغرامة، بالإضافة إلى اختيار وسيلة الدفع التي تناسبك.

شروط دفع المخالفة المرورية في العراق 2024

بعد توضيح كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام الرقم الألماني لعام 2024 في الفقرة السابقة، سنقوم في هذه الفقرة بمراجعة الشروط المطلوبة لسداد الغرامات المرورية العامة، والتي تشمل: