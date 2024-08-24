همنا رابط الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3 واهم الشروط

أكدت وزارة الإسكان والعمران والمدينة بشكل رسمي إعلان أسماء الفائزين في برنامج “سكنات عدل 3” لعام 2024 في المرحلة الأولى، ومن المتوقع القيام بذلك خلال الساعات المقبلة طالبوا البرنامج بفارغ الصبر بالإعلان للتأكد من قبول طلباتهم للحصول على وحدة سكنية مدعومة أشارت الوزارة إلى أنه بإمكان الأفراد الاستعلام عن الأسماء عبر موقع وكالة عدل الرقمية.

التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

يهدف برنامج سكنات عدل 3 إلى مساعدة الجزائريين في الحصول على وحدات سكنية جديدة بتكلفة مناسبة، ويأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة مع ذلك، هناك متطلبات يجب توفرها للحصول على هذه الوحدات، بما في ذلك:

يجب أن يكون دخل المتقدم متناسبًا مع الشروط المالية المحددة للبرنامج.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية الجزائرية.

كذلك يجب أن يكون المتقدم غير مستفيد من أي دعم اجتماعي آخر.

ينبغي للشخص المتقدم أن يكون مقيماً دائماً في الجزائر.

يجب على المتقدم أو زوجته عدم امتلاك أي قطعة أرض مناسبة للبناء أو الإقامة.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

وزارة الإسكان الجزائرية أوضحت بعض الشروط اللازمة لقبول طلب التسجيل في برنامج سكنات عدل 3، وتتضمن هذه الشروط: