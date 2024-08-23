ثبت تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات 

hana masoud تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ثبت تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات 

تساءل العديد من الآباء والأمهات على التردد الجديد الخاص بقناة كراميش سواء على النايل سات او العرب سات، وقد أعلنت إدارة القناة بأنه تم العمل على تحديث التردد الخاص بالقناة سواء على النايل سات او العرب سات وذلك لعرض المحتوى الخاص بهم بشكل أفضل بدون تقطيع أو تشفير، كل ما عليك متابعة السطور التالية.

تردد قناة كراميش على النايل سات 2024 

تعد قناة كراميش من أهم القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال التي تساعد على تنمية مهاراتهم بالإضافة الى انها تساعد على عرض مجموعه متنوعه من أفلام الكرتون الرائعة التي يفضلها الكثير من الأطفال، بالإضافة الى مجموعة من البرامج المتنوعة التي تفضلها الأطفال، كل ما عليك تسجيل بيانات التردد التالي:

  • التردد: 11430.
  • معدل الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة: HD.

وقد أوضحت القناة بانه تم العمل على تحديث التردد أيضاً على قمر العرب سات وذلك لمتابعته بدون مشاكل والتردد الجديد هو:

  • التردد: 11390.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ:6/5.

ما هي طريقة تثبيت قناة كراميش 

يرغب العديد من الأمهات العمل على تحديث التردد الخاص بقناة كراميش بأنفسهم، وقد تم التوضيح بأنه يتم تحديثها من خلال اتباع الخطوات التالية: 

  • اختر القائمة من الريموت الخاص بك، واضغط على الإعدادات. 
  • ثم اضغط على تثبيت يدوي، ويتم تسجيل التردد الخاص بك ويجب التأكد من صحته. 
  • اضغط على بحث يستغرق الموقع دقائق معدودة بعدها يتم عرض القناة من ضمن القائمة الخاصة بك واختر حفظ. 
  • ويمكن متابعة احدث افلام الكرتون والبرامج مجانا.
معلومات الكاتب
hana masoud

كاتب صحفي لدى موقع البديل الإخباري، أهتم بالشؤون العربية والدولية في مختلف المجالات، أنشر الأخبار من مصادرها الرسمية والخاصة دون تحريف أو تزييف، وأولي اهتمامًا بتغطية أهم أخبار الرياضة، التكنولوجيا، التعليم، الخدمات والسيارات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
امكانيات رائعة !.. مواصفات ومميزات هاتفTecno Spark Go 1 بامكانيات جبارة 
إنضم لقناتنا على تيليجرام