ثبت تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات 

تساءل العديد من الآباء والأمهات على التردد الجديد الخاص بقناة كراميش سواء على النايل سات او العرب سات، وقد أعلنت إدارة القناة بأنه تم العمل على تحديث التردد الخاص بالقناة سواء على النايل سات او العرب سات وذلك لعرض المحتوى الخاص بهم بشكل أفضل بدون تقطيع أو تشفير، كل ما عليك متابعة السطور التالية.

تردد قناة كراميش على النايل سات 2024

تعد قناة كراميش من أهم القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال التي تساعد على تنمية مهاراتهم بالإضافة الى انها تساعد على عرض مجموعه متنوعه من أفلام الكرتون الرائعة التي يفضلها الكثير من الأطفال، بالإضافة الى مجموعة من البرامج المتنوعة التي تفضلها الأطفال، كل ما عليك تسجيل بيانات التردد التالي:

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

وقد أوضحت القناة بانه تم العمل على تحديث التردد أيضاً على قمر العرب سات وذلك لمتابعته بدون مشاكل والتردد الجديد هو:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

ما هي طريقة تثبيت قناة كراميش

يرغب العديد من الأمهات العمل على تحديث التردد الخاص بقناة كراميش بأنفسهم، وقد تم التوضيح بأنه يتم تحديثها من خلال اتباع الخطوات التالية: