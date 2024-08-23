شوف وصل لكام.. سعر الدولار اليوم في العراق الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024 وما هو سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
شوف وصل لكام.. سعر الدولار اليوم في العراق الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024 وما هو سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي تقلبات مستمرة تعكس التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية على حد سواء، ويعتبر سعر الدولار اليوم في العراق أحد أهم العملات الأجنبية التي يتم تداولها في السوق العراقية، وذلك لأسباب متعددة من بينها التبادل التجاري الدولي واستيراد السلع الأساسية من الخارج، تبرز أهمية متابعة سعر الدولار ليس فقط بالنسبة للمستثمرين و المستوردين ولكن أيضا للأفراد العاديين الذين يعتمدون على تحويلات مالية من الخارج أو يسعون للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

سعر الدولار اليوم في العراق

يتفاوت سعر الدولار اليوم في العراق بين الأسواق الرسمية والسوق السوداء، حيث تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد أسعار رسمية تعتمد على سياسات البنك المركزي العراقي، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الجمعة 23 اغسطس على النحو التالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي
1 دولار أمريكي 1,310.00 دينار عراقي
5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي
50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي
100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي
500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي
1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

يتأثر سعر الدولار في السوق السوداء بعوامل العرض والطلب والظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة، ومن الجدير بالذكر أن تغيرات سعر صرف الدولار يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية مما يجعل من الضروري متابعة هذه الأسعار باستمرار، وسعر الدولار كالآتي:

المدينة سعر المائة دولار (دينار عراقي)
بغداد 149,500
البصرة 149,550
أربيل 149,550
السليمانية 149,600
دهوك 149,600
كركوك 149,700
الموصل 149,700

يعد سعر الدولار اليوم في العراق مؤشرا هاما لحالة الاقتصاد العامة وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، فإن معرفة السعر اليومي يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، سواء في ما يتعلق بالاستثمار أو الادخار أو الاستيراد.

معلومات الكاتب
Ahmed.samir

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