أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 aadl.com.dz المرحلة الأولى وشروط الحصول على الدعم

يبحث العديد من المواطنين بالجزائر عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 بعدما أعلنت وزارة السكن والعمران عنها، حيث يقدم برنامج سكنات عدل والتي أطلقته الحكومة الجزائرية الدعم لمحدودي الدخل ويعمل على رفع مستوى معيشتهم من خلال تقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة؛ مما يقلل مشاكل السكن التي يعاني منها العديد من الأسر الجزائرية، فيما يلي سوف نتعرف على الطريقة المناسبة للاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى وشروط التسجيل بالبرنامج.

الإستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

انتهت وزارة العمران من فرز الطلبات المقدمة إليها للتأكد من توافر الشروط المطلوبة للحصول على الوحدات السكنية؛ فسوف يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 وذلك في المرحلة الأولى ويمكن الاستعلام عنهم باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل سكن.

تسجيل الدخول إلى الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

ادخال البيانات الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح.

النقر على زر الاستعلام.

سوف تظهر أمامك قائمة بأسماء المقبولين في وقت الإعلان عنها.

شروط الحصول على سكنات عدل 3

بعدما تعرفنا على كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3، إليكم الشروط اللازمة للحصول على تلك الوحدات السكنية المدعومة من قبل الحكومة الجزائرية وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية مقيمًا بدولة الجزائر بشكل دائم.

ألا يكون مستفيدًا من أي برنامج دعم اجتماعي آخر.

ألا يمتلك المتقدم أي أراضي أو وحدات سكنية.

أن يتوافق قيمة الدخل للمتقدم مع قيمة الدخل المطلوبة وتقديم إثباتات بقيمة الدخل.

مستندات التقديم في برنامج سكنات عدل 3

لا بد من توافر المستندات التالية ليكون اسمك من بين أسماء المقبولين في سكنات عدل 3: