هاتف أحلامك.. مواصفات هاتف HONOR X5 Plus وما هي اسعاره في الأسواق المصرية والسعودية 

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
هاتف أحلامك.. مواصفات هاتف HONOR X5 Plus وما هي اسعاره في الأسواق المصرية والسعودية 
هاتف HONOR X5 Plus

هاتف HONOR X5 Plus هي علامة تجارية متخصصة في صناعة الهواتف الذكية، وهي فرع مملوك لشركة هواوي الصينية فقد تأسست في عام 2013، وتهدف إلى تقديم تكنولوجيا متقدمة بأسعار معقولة فقد بدأت الشركة رحلتها في السوق بتقديم هواتف ذكية ذات مواصفات عالية لكن بأسعار منافسة مما أكسبها شهرة كبيرة في عالم التكنولوجيا.

مواصفات هاتف HONOR X5 Plus

سنعرض إليكم مواصفات هاتف HONOR X5 Plus كالتالي:

الميزة الوصف
شريحتي اتصال يدعم شريحتين Nano Sim
شبكات الاتصال يدعم 2G، 3G، 4G
الأبعاد والوزن 163.3 × 75.1 × 8.4 ملم، الوزن 188 جرام
الخامات المستخدمة بلاستيك
الشاشة 6.56 إنش، TFT LCD، دقة 720 × 1612 بكسل، كثافة 269 بكسل/إنش، معدل تحديث 90Hz
الذاكرة ذاكرة صلبة 64 جيجا بايت، ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، دعم كارت ميموري
المعالج ميديا تيك Helio G36، تكنولوجيا 12 نانو، معالج رسومي PowerVR GE8320
الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
الكاميرا الخلفية مزدوجة: 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8 (أساسية)، 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4 (عزل)، فلاش LED
تصوير الفيديو FHD بدقة 1080 بكسل، 30 إطار/ثانية، HD بدقة 720 بكسل، 30 إطار/ثانية
الواي فاي ترددات a/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct
البلوتوث إصدار 5.1، A2DP، LE، aptX HD
تحديد الموقع الجغرافي GPS، GLONASS، GALILEO، BDS
وسائل الأمان مستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة، Face Unlock
المستشعرات تسارع، قرب
منفذ السماعات 3.5 ملم
منفذ USB Type C، دعم OTG
البطارية 5200 مللي أمبير، شحن بقوة 10 واط
نظام التشغيل Android 13 مع واجهة MagicOS 7.1
الألوان المتوفرة أسود، أزرق

سعر هاتف HONOR X5 Plus

تختلف أسعار هاتف HONOR X5 Plus بناءا على المنطقة، حيث يعرض في الأسواق بأسعار تنافسية تجعله في متناول شريحة واسعة من المستخدمين وفيما يلي تفاصيل الأسعار  على النسخة التي تأتي بسعة 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت:

  • في مصر: يباع الهاتف بسعر 4900 جنيه مصري.
  • في السعودية: يتوفر بسعر 360 ريال سعودي.
  • في الإمارات: يمكن الحصول عليه بسعر 340 درهم إماراتي.

 

معلومات الكاتب
Ahmed.samir

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