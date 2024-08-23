هاتف أحلامك.. مواصفات هاتف HONOR X5 Plus وما هي اسعاره في الأسواق المصرية والسعودية 

هاتف HONOR X5 Plus هي علامة تجارية متخصصة في صناعة الهواتف الذكية، وهي فرع مملوك لشركة هواوي الصينية فقد تأسست في عام 2013، وتهدف إلى تقديم تكنولوجيا متقدمة بأسعار معقولة فقد بدأت الشركة رحلتها في السوق بتقديم هواتف ذكية ذات مواصفات عالية لكن بأسعار منافسة مما أكسبها شهرة كبيرة في عالم التكنولوجيا.

مواصفات هاتف HONOR X5 Plus

سنعرض إليكم مواصفات هاتف HONOR X5 Plus كالتالي:

الميزة الوصف شريحتي اتصال يدعم شريحتين Nano Sim شبكات الاتصال يدعم 2G، 3G، 4G الأبعاد والوزن 163.3 × 75.1 × 8.4 ملم، الوزن 188 جرام الخامات المستخدمة بلاستيك الشاشة 6.56 إنش، TFT LCD، دقة 720 × 1612 بكسل، كثافة 269 بكسل/إنش، معدل تحديث 90Hz الذاكرة ذاكرة صلبة 64 جيجا بايت، ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، دعم كارت ميموري المعالج ميديا تيك Helio G36، تكنولوجيا 12 نانو، معالج رسومي PowerVR GE8320 الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2 الكاميرا الخلفية مزدوجة: 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8 (أساسية)، 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4 (عزل)، فلاش LED تصوير الفيديو FHD بدقة 1080 بكسل، 30 إطار/ثانية، HD بدقة 720 بكسل، 30 إطار/ثانية الواي فاي ترددات a/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct البلوتوث إصدار 5.1، A2DP، LE، aptX HD تحديد الموقع الجغرافي GPS، GLONASS، GALILEO، BDS وسائل الأمان مستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة، Face Unlock المستشعرات تسارع، قرب منفذ السماعات 3.5 ملم منفذ USB Type C، دعم OTG البطارية 5200 مللي أمبير، شحن بقوة 10 واط نظام التشغيل Android 13 مع واجهة MagicOS 7.1 الألوان المتوفرة أسود، أزرق

سعر هاتف HONOR X5 Plus

تختلف أسعار هاتف HONOR X5 Plus بناءا على المنطقة، حيث يعرض في الأسواق بأسعار تنافسية تجعله في متناول شريحة واسعة من المستخدمين وفيما يلي تفاصيل الأسعار على النسخة التي تأتي بسعة 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت: