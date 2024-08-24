هنا رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي

يبحث العديد من المواطنين عن قوائم المستحقين للرعاية الاجتماعية في الدُفعة الأخيرة لعام 2024 كانت عملية البحث عن الدفعة السابقة غير كافية في البداية، إلا أنها تطورت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة جاءت هذه العملية بعد الإعلان عن فرص جديدة للصرف من قبل وزارة العمل والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لتحسين وضع الحياة وبدء مشاريع صغيرة تواصل الوزارة تقديم الدعم للمواطنين، ويتجلى ذلك في إجراء البحث الاجتماعي للأسر الفقيرة من أجل ضمان حياة كريمة لهم انتظرونا لمزيد من التفاصيل حول المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لعام 2024.

موعد ظهور اسماء مستحقي دعم الرعاية الاجتماعية

يطرح الكثيرون من المواطنين تساؤلات حول موعد صرف القسط السابع والأخير من المساعدات الاجتماعية في اجتماع سابق، أكد د. أحمد خلف السومري، رئيس الهيئة الاجتماعية، أن الدفعة السابعة لم يتم الغاءها بعد، ولكن لم يتم تحديد تاريخ رسمي لصرفها هذا يعود إلى نقص في التمويل الحالي وكذلك انشغال وزارة العمل بالعديد من القضايا أشار الدكتور السومري إلى أن الوزارة تخضع لفحص شامل لطلبات الدعم، وسيتم إعلان الأشخاص الذين سيتلقون الدعم في الدفعة السابعة بعد ذلك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

يوجد بعض الشروط للتسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية نذكرها فيما يلي