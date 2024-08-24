جدول رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 وموعد صرف الرواتب

شعر العديد من الموظفين والعمال في العراق بالقلق بسبب عملية توزيع رواتب المتقاعدين في بنك الرافدين أعلن البنك عن بدء صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو الحالي عن طريق الوسائل الإلكترونية تم توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر مايو وهم قادرون على استلام رواتبهم في أي مكان، بما في ذلك الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية العراقية يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول أجور المتقاعدين والزيادة التي تم الاعلان عنها من خلال قراءة هذا المُقال من موقعكم الاخباري البديل.

موعد راتب المتقاعدين بالجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية أنهم قد حددوا موعد صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حالة تأخر الصرف سيتم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة المالية وفقاً لجدول الإجازات التي تمنح للموظفين في الحكومة.

جدول رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024

أكدت وزارة المالية العراقية أن صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر ٢٠٢٤ سيتم في اليوم الأول من الشهر كما هو معتاد في حال تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تعديل موعد الصرف وسيتم إبلاغ المستفيدين عبر الموقع الرسمي للوزارة وردت تقارير تفيد بوجود زيادة جديدة في الرواتب بقيمة ١٠٠ ألف دينار عراقي، مما يعزز الدعم المالي للمتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.