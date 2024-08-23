معدل الزيادة في معاشات المتقاعدين بالجزائر2024 و خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

تشهد الجزائر في عام 2024 تعديلات جديدة على معاشات المتقاعدين حيث أعلنت الحكومة عن زيادات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المتقاعدة كما تأتي هذه الزيادات كجزء من جهود الدولة لدعم المواطنين الذين يعتمدون على معاشاتهم بعد سنوات من الخدمة وتختلف نسبة الزيادة بناء على قيمة المعاش مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المتقاعدين لمعرفة تفاصيل الزيادة يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم بسهولة من خلال الموقع الرسمي للصندوق الوطني للتقاعد.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

يمكنك الآن بشكل الالكتروني الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الاتى:

اولا قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق الوطني للتقاعد الجزائري للدخول إلى الموقع اضغط هنا

إذا كنت تمتلك حسابا على الموقع قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الضمان الاجتماعي وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول توجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختر خيار الاستعلام عن راتب التقاعد.

قم بإدخال رقم التعريف الشخصي أو رقم الضمان الاجتماعي الاستعلام.

سيتم عرض تفاصيل الرواتب والزيادات المقررة.

كم الزيادة في معاشات المتقاعدين بالجزائر

اعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادات في معاشات المتقاعدين استجابة للاستفسارات المتزايدة حول تحسين دخل المتقاعدين جاءت الزيادات كالتالي: