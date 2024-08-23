برابط رسمي استعلم الآن عن المقبولين بقرعة الحج العراق 2025 فور الصدور 🕋🕋

فوز الأشخاص في سحب الحج العراق 2025 يعتبر موضوعا مهما للعديد من المواطنين العراقيين الآن، بعد انتهاء فترة التسجيل في السحب لهذا العام يجب أن نذكر أن وزارة الحج والعمرة قد اتاحت رابطا إلكترونيا يمكن الاستعلام فيه بسهولة تامة عن القرعة نرجو متابعة ما تالي للمزيد من المعلومات.

الاستعلام عن قائمة الفائزين في قرعة الحج

بدأت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق قبول تسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام من خلال نظام القرعة بعد انتهاء فترة التسجيل، بدأ الأشخاص في البحث عن الوسيلة الأنسب للاستعلام عن نتائج السحب بمجرد إعلان الأسماء رسمياً، يمكنكم اتباع الخطوات التالية.

في البداية يجب الذهاب إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة على الإنترنت.

سيتمكن الأفراد من اختيار خدمة “قرعة الحج” عبر البحث في قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

عند الإعلان عن النتائج، ستتاح فتحة للاستفسار حول الأسماء التي تم قبولها.

يمكنك تحديد الرقم الخاص بالطلب الذي تلقيته عند التسجيل، وبعد ذلك النقر على زر “استعلام”.

بعد ذلك، سيتم عرض النتيجة لك لتعرف ما إذا تمت قبولك أم لا.

كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025

يود الكثيرون من الأفراد في العراق معرفة كيفية التسجيل في سحب قرعة الحج للموسم الجديد في عام 2025 قدمت الهيئة العامة للحج والعمرة نموذج تسجيل إلكتروني مجاني لقرعة الحج للأعوام القادمة، والتي تشمل السنوات 2025، 2026، و2027 كل ما يتطلبه إكمال عملية التسجيل هو اتباع الإرشادات التالية: