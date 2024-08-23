وحش الطريق القادم السيارة الرياضية المكتسحة في الفترة الأخيرة مميزات سيارة لوتس البريطانية الجديدة

تعتبر سيارة لوتس واحدة من أنواع السيارات الحديثة الأقوى التي تتميز بقوة عمل كهربائية ومحرك ذو سعة عالية، مما يجعلها سيارة سريعة وقوية في الأداء بالرغم من سرعتها العالية المناسبة للشباب، إلا أنها توفر مستوى عال من الحماية والأمان بفضل نظام فرامل يعمل إلكترونيًا في الحالات الطارئة وعلى المنحدرات في هذا النص، سنعرض لكم أبرز مميزات هذه السيارة.

مواصفات سيارة لوتس SUV

وإليك الآن بعض المواصفات التي تميزت بها تلك السيارةويجعلها من أكثر السيارات الآمنة.

الطراز : لوتس SUV

الشركة المصنعة:شركة لوتس البريطانية

المحركات : محركات كهربائية مزدوجة

البطارية : بفضل قوتها الهائلة التي تبلغ 111.9 كيلوواط/ساعة، نجحت لوتس إليسي إف في قطع مسافة تتراوح بين 489 و580 كيلومتر، بينما يمكن لـ لوتس إليسي أر أن تقطع مسافة تتراوح بين 409 و451 كيلومتر بشحنة كهربائية واحدة.

شحن البطارية : يجرى شحن البطارية بنسبة تتراوح بين 10-80٪ باستخدام شاحن بقوة 2350 واط خلال 20 دقيقة.

القوة : 603 حصان تحت غطاء محرك لوتس اليترا، و905 حصان تحت غطاء محرك لوتس اليترا آر.

عزم الدوران : 710 نيوتن هو قوة المحرك في لوتس إيتورا، بينما يبلغ 985 نيوتن في لوتس إيتورا آر.

السرعة : تتسارع السيارة من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.5 ثانية في اليترا، و2.95 ثانية في اليترا آر.

السرعة القصوى : 257 كم في الساعة يعادل 265 كم في الساعة في لترا آر.

أنظمة السلامة : يوجد نظام Lidar لفحص المنطقة المحيطة بالسيارة وإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد.

يتمتع بالفرامل PEB وكاميرا بزاوية 360 درجة ورادار لقياس السرعة والرؤية ورصد المعوقات المحتملة.

تمتلك السيارة أيضاً نظام مثبت سرعة يتكيف تلقائياً، بالإضافة إلى مساعد في القيادة على الطرق السريعة ومساعد لركن السيارة بصورة مرئية.

يحتوي على تنبيهات للحركة في الجهة الخلفية والأمامية ونظام لتقليل خطورة الاصطدام.

الترفيه : يوجد Lotus Hyper OS، وهو نظام ترفيه تكنولوجي متقدم يسمح بربط الهواتف الذكية بالسيارة.

يتضمن النظام نقل عبر الإنترنت، وشحن لاسلكي، وتكييف هواء رباعي التوزيع، وشاشة عرض رئيسية بقياس 29 بوصة، بالإضافة إلى نظام صوت يتضمن 15 مكبر صوت

سعر سيارة لوتس إميرا

بعد كل تلك المميزات من الضروري السؤال عن سعر هذه السيارة القوية، ولكن لم يصدر سعر السيارة من الوكيل الرسمي حتى الآن والجدير بالذكر أن سعر السيارة من الشركة الأم شكرة لوتس البريطانية قد أعلنت أن سعر السيارة حوالي 96 ألف يورو تقريبا.