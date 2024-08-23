احجز الان.. طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والشروط المطلوبة

تعد عملية حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق خطوة أساسية لتسهيل الإجراءات الحكومية وتوحيد المستندات الشخصية للمواطنين من خلال الموقع الرسمى لها حيث أصبح بإمكان المواطنين حجز موعد للحصول على البطاقة الوطنية بشكل إلكتروني مما يسهم في تقليل الضغط على مراكز التسجيل وتسريع عملية إصدار البطاقة كما تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر كفاءة وراحة للمواطنين.

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

لإتمام عملية حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي المخصص للتسجيل البطاقة الوطنية الموحدة للدخول الى الموقع اضغط هنا .

إذا كنت مستخدما جديدا اختر خيار إنشاء حساب جديد وأدخل المعلومات الشخصية المطلوبة لإنشاء الحساب.

بعد إنشاء الحساب سجل دخولك وأدخل البيانات المطلوبة مثل رقم البطاقة الشخصية والمعلومات الشخصية الأخرى.

اختر التوقيت المناسب لحجز البطاقة من الخيارات المتاحة.

حدد العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة فيه.

تأكد من تحميل جميع الملفات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

راجع المعلومات المدخلة للتأكد من صحتها ثم اضغط على تأكيد الحجز.

قم بدفع الرسوم المطلوبة من خلال الوسائل المتاحة على الموقع.

ستتلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني تحتوي على تفاصيل الموعد المحدد.

من الضروري الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية في الوقت المحدد لإتمام الإجراءات اللازمة.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024