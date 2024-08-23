أقوى هاتف في الفئة المتوسطة💥💥مميزات هاتف سامسونج a55 الأفضل في 2024

من بين أحدث الطرازات التي عرضتها شركة سامسونج في سلسلة A الشهيرة، حيث يجمع بين الأداء العالي والسعر الملائم الهاتف يتميز بتصميم أنيق وشاشة كبيرة تقدم تجربة مشاهدة مميزة بجودة عالية بجانب دعم تقنية 5G التي تقدم سرعات إنترنت عالية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الألعاب والبث المباشر يحتوي الهاتف Galaxy A55 على معالج قوي وكاميرا متعددة الاستخدامات، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور ذات جودة عالية في أي ظروف سنناقش فيما يلي بالتفصيل الخصائص الرئيسية للهاتف وسعره في الأسواق.

هاتف Samsung Galaxy A55 5G الجديد

يمتاز الهاتف Samsung Galaxy A55 5G بمجموعة من المزايا المذهلة، حيث يكون أول جهاز في فئته الوسطى الذي يدعم تقنية E-SIM، مما يجعله اختيارًا مثاليًا لعشاق التكنولوجيا المتقدمة توفر كاميرات الهاتف تجربة تصوير رائعة للصور والفيديوهات، بأداء موثوق وجودة ممتازة، بالإضافة إلى معالج Samsung Exynos 1480 الذي يضمن أداءً قويًا للألعاب الإلكترونية يتم تشغيل الهاتف بنظام أندرويد الحديث، ويضمن توفير تحديثات النظام لمدة 4 سنوات وتحديثات أمنية لمدة 5 سنوات تم تزويد هاتف Samsung Galaxy A55 5G بمواد تصنيع فاخرة، مثل إطار من المعدن وغطاء زجاجي مقاوم للماء مع حماية شاملة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G

يتميز الهاتف بدعم تقنية NFC.

الهاتف لديه ميزة توفير شريحتي اتصال بحجم Nano Sim.

يتميز الهاتف بدعم الشبكات المتقدمة، بما في ذلك الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.

يتمتع الجوال بحماية من الماء والغبار وفقًا لشهادة IP67، حيث يمكن استخدامه حتى في عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.

تم استعمال مواد عالية الجودة والصلابة في صناعة الهاتف مثل الزجاج المحمي بتكنولوجيا جوريلا والإطار من الألمنيوم.

يأتي الشاشة بتصميم ثقب في الجزء العلوي وتعتمد تقنية Super AMOLED، بحجم 6.6 إنش ودقة تصوير تبلغ 1080 × 2340 بكسل، بكثافة بكسلات تصل إلى 390 بكسل في كل إنش، بالإضافة إلى دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وتقنية HDR10+، مع حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus Plus وسطوع يصل إلى 1000 شمعة.

نبذة عن الهاتف

يعتبر هذا الإصدار من أفضل الإصدارات التي انتجتها شركة سامسونج لهذه الفئة بل أنه قد ينافس فئات أعلى منه في السعر والإمكانات