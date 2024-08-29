تـــرقبوا موعد عرض قيامة عثمان الموسم السادس في اولي حلقاته عبر قناة الفجر الجزائرية في هذا الموعد المتوقع

قيامة عثمان، من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها بشكل كبير في هذا التوقيت حيث يتم التساؤل داخل جميع البلاد العربية وتركيا أيضا حيث يعتبر هذا المسلسل أحد أبرز المسلسلات التاريخية التي قد حاز على جماهيريه وشعبيه كبيره بالاضافه الى انه قام بحظ الكثير من المشاهدات ليصبح احد اكثر وابرز الاعمال الناجحه وقد نال هذا المسلسل العديد من الجوائز فور عرضه وقد تم عرض حتى الآن خمس مواسم من هذا المسلسل وينتظر الجميع الموسم السادس خلال الأيام القادمة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

شارك في مسلسل قيامة عثمان باقه من المع النجوم ومن أبرزهم الممثل بوراك أوزجيفيت وقد أوضحت الشركة المنتجة لهذا المسلسل وجود بعض التفاصيل المهمة عن الموسم السادس ومن بينها ما يلي:

أعلنت الشركة المنتجة انه يوجد بالمسلسل الكثير من الاحداث الشيقه والمثيره.

من المتوقع ان تكون أولى حلقات المسلسل للجزء السادس اواخر شهر سبتمبر العام 2024 او في بدايه شهر اكتوبر لعام 2024 بعد الانتهاء من تصوير الحلقات.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

هناك عدد كبير من القنوات التي تقوم ببث مسلسل قيامة عثمان في جميع مواسمه مثل قناة اي تي في وقناة الفجر الجزائرية لمشاهدة المسلسل على قناة الفجر الجزائرية يجب معرفة ترددها على الاقمار الصناعيه المختلفه

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطا:¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عربسات

يمكن تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي العرب سات من خلال ما يلي: