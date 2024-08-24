احصل على المليون وحقق حلم الثراء.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم واهم الشروط

مسابقة الحلم هي إحدى المسابقات العالمية التي تتمتع بشهرة واسعة، حيث يتطلع الكثيرون إلى الانضمام إليها من أجل فرصة الفوز بجائزة تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي. تساهم هذه المسابقة في تحقيق أحلام المشاركين وتحسين جودة حياتهم ويتم الإعلان عن الفائز أسبوعياً من قبل إدارة المسابقة، ويمكن للفائز الحصول على الجائزة مباشرة بعد إعلان اسمه في هذا المقال، سوف نقدم لكم المشاركة في مسابقة الحلم 2024 والشروط الضرورية للمشاركة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنكم المشاركة في مسابقة الحلم اتباع الاتي:

أرسل رسالة نصية تضم كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص لبلدك.

ستصلك رسالة تأكيد تؤكد نجاح عملية التسجيل.

انتظر تلقي رسالة تأكيد إضافية من فريق المسابقة.

قدم إجاباتك بدقة على الأسئلة المطروحة لزيادة فرصك في الفوز بالجائزة الكبرى.

شروط المشاركة في مسابقة الحلم

يتوجب عليك تحقيق بعض الشروط للمشاركة في مسابقة الحلم، يمكنك معرفة تلك الشروط من خلال القواعد التالية:

يجب على المشترك أن يكون لديه حساب في أحد البنوك.

يجب أن يكون المتقدم قد بلغ سن الرشد في البلد الذي يقدم منه.

يجب أن يكون المتسابق في هذه البطولة من أصل عربي بشكل ضروري.

يجب أن يكون المشارك قد قبل جميع الشروط والقوانين التي فرضتها المسابقة.

لا يُسمح للمشاركين في المسابقة بالمشاركة فيها، ولا لعائلاتهم حتى الدرجة الرابعة.

جوائز مسابقة الحلم

تُقدم مسابقة “الحلم” جوائز مالية كل أسبوع وشهر وسنة، وتتضمن الجوائز ما يلي: