استعلم الان على نتائج المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى وتعرف على متطلبات التسجيل في السكنات 

انتشر العديد من التساؤلات والبحث في الساعات الأخيرة حول الطريقة الصحيحة في الاستعلام على أسماء المقبولين بسكنات عدل 3، وقد ردت وزارة الإسكان الجزائرية بالتفاصيل الكاملة وأعلنت خطوات الاستعلام، كما اضافت انه سيتم البدء في فتح مرحلة جديدة للتقديم بها وفقا لبعض المتطلبات الأساسية سنتعرف عليها في السطور التالية.
كيفية الاستعلام على أسماء المقبولين بسكنات عدل 3
أوضحت وزارة الإسكان الجزائرية بأنه يتم العمل على الاستعلام على أسماء المقبولين بسكنات عدل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- سجل الدخول على موقع عدل من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.
- يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للمتقدم، ثم اضغط على الاستعلام على أسماء المقبولين.
- ويحرص الموقع على مراجعة البيانات والتحقق منها، ثم يتم عرض النتيجة على الشاشة سواء تم قبولك ام لا.
ما هي متطلبات التسجيل في سكنات عدل
أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية أنه سيتم البدء في استقبال المرحلة الثانية في السكنات ولكن من الضروري توافر بعض الشروط وهي:
- يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم داخل الجزائر بصفة دائمة.
- يجب ألا يتخطى عمر المتقدم 70 عام ولا يقل عن 18 عام ليتم تسجيله في الدعم.
- لا يمكن التقديم المطلق او الارمل من الضروري أن تكون أسرة كاملة ولديها أطفال.
- يجب عدم امتلاك المتقدم سكن ملائم أو لديه أصول مالية او عقارية.
- لا يمكن التقديم لأي من المواطنين الذين استفادوا من أي برامج اجتماعية من الحكومة من قبل.
- من الضروري التأكد من انه حاصل علي الجنسية الجزائرية ومقيم داخل الجزائر بشكل دائم.