استعلم الان على نتائج المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى وتعرف على متطلبات التسجيل في السكنات 

انتشر العديد من التساؤلات والبحث في الساعات الأخيرة حول الطريقة الصحيحة في الاستعلام على أسماء المقبولين بسكنات عدل 3، وقد ردت وزارة الإسكان الجزائرية بالتفاصيل الكاملة وأعلنت خطوات الاستعلام، كما اضافت انه سيتم البدء في فتح مرحلة جديدة للتقديم بها وفقا لبعض المتطلبات الأساسية سنتعرف عليها في السطور التالية.

كيفية الاستعلام على أسماء المقبولين بسكنات عدل 3

أوضحت وزارة الإسكان الجزائرية بأنه يتم العمل على الاستعلام على أسماء المقبولين بسكنات عدل من خلال اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول على موقع عدل من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للمتقدم، ثم اضغط على الاستعلام على أسماء المقبولين.

ويحرص الموقع على مراجعة البيانات والتحقق منها، ثم يتم عرض النتيجة على الشاشة سواء تم قبولك ام لا.

ما هي متطلبات التسجيل في سكنات عدل

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية أنه سيتم البدء في استقبال المرحلة الثانية في السكنات ولكن من الضروري توافر بعض الشروط وهي: