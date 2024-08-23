بطارية جبارة وقوة شحن سريع.. تعرف على مواصفات هاتف Realme C61

تحرص شركة ريلمي على إصدار هواتف جديدة بميزات خرافية وقد أعلنت على اصدار هاتف Realme C61 وأكدت أنه يضم العديد من المواصفات المميزة التي يفضلها المستخدمين، سواء سعة البطارية الكبيرة أو قوة الشحن، وأيضا الاهتمام بإضافة معالج قوي ليتم استخدامه في الألعاب، وأوضحت بأنه يضم مزايا عديدة منها أنه من أول الهواتف المقاوم للصدمات سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

مواصفات هاتف Realme C61

يجب الاطلاع على مواصفات هاتف ريلمي الجديد، للتعرف هل هو سعره مناسب ام لا، ومن مواصفاته الاساسية الاتي:

معالج الهاتف تم إصدار الهاتف بمعالج من نوع Unisoc Tiger T612 ثماني النواة مساحة تخزين الهاتف 128 جيجا مع 4/6 جيجا رام على حسب اختيارك. دقة الكاميرا مزدوجة 50+0.08 م.ب. بينما الكاميرا الامامية 5 م.ب. نوعية الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.74 بوصة بدقة 720×1600 بها نوتش نظام تشغيل الهاتف اندرويد 14 سعة البطارية 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 15 وات

ما هي مميزات هاتف Realme C61

أوضحت الشركة بأن مزايا الهاتف لا تقتصر على مواصفات فقط، بل أنه يتمتع بمزايا عديدة منها الآتي: