اخلص من زن العيال وخليهم يفرحوا مع ميدو .. ثبت الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار

تمكنت قناة وناسة من الحصول على أهمية كبيرة بين القنوات المتخصصة على الفضائيات في مختلف أنحاء الوطن العربي وذلك لأنها تحرص على تقديم محتوى متنوع يناسب جميع الأعمار من الأطفال حيث تحرص على تقديم المحتوى الترفيهي والتعليمي، وعليه فقد أوضحت إدارة القناة أنه يتم العمل على تحديث التردد باستمرار حتى تتمكن القناة من عرض محتواها بجودة أفضل، لذلك فإن جميع الآباء يحرصون على الاطلاع على بيانات التردد الجديد وهو ما نسلط عليه الضوء في تقريرنا الحالي.

تردد قناة وناسة للأطفال

حازت قناة وناسة على شهرة كبيرة بين العديد من أطفال الوطن العربي وذلك لأنها حرصت على تصميم بعض الشخصيات التي يحبها الأطفال وتناسب أعمارهم من بينها لولو بأغانيها التي يرددها الأطفال بين الحين والآخر، لذلك يمكن تحميل القناة على نايل سات من خلال تسجيل البيانات المخصصة للتردد والتي نوضحها في الآتي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

تردد قناة وناسة على عرب سات

أيضا أعلنت إدارة القناة عن تعديل ترددها عبر عرب سات لذلك يمكن متابعة محتوى القناة بجودة عالية من خلال اضافة البيانات التالية:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ¾.

ما هي مزايا قناة وناسة

يحرص جميع الأطفال على متابعة القناة وذلك لما توفره لهم من مزايا متنوعة من خلال البرامج التي تعرضها لهم على مدار اليوم والتي تتميز بالآتي: