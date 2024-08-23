غني مع لولو .. تثبت تردد قناة وناسة الجديد واشغلي طفلك طوال اليوم

يبحث الإباء والامهات دائما على سعادة أطفالهم فيتم البحث على أفضل القنوات التلفزيونية التي يمكن مشاهدتها للأطفال خاصة من عمر عام، ويرغب العديد من الآباء والأمهات إيجاد قناة مناسبة يمكن الاعتماد عليها، وقد تم التوصل إلى قناة وناسة ويتم التساؤل على التردد الجديد الخاص بها سنتعرف عليه.

تردد وناسة الجديد

تعد قناة وناسة هي احدى القنوات الشعبية التي يفضلها العديد من الأشخاص، وذلك لأنها مجانية وتعرف محتوى مناسب لكافة الاعمار، بالإضافة الى أنها آمنة تماما فهي تعمل على بث محتوى ترفيهي وتعليمي، التردد الجديد للقناة هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وقد أوضحت إدارة القناة بتحديث التردد أيضا على عرب سات لعرض المحتوى بشكل أفضل والتردد الجديد هو:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ما هي مميزات قناة وناسة

يتساءل الأمهات على اهم مزايا القناة وذلك للاطمئنان على أطفالهم اثناء مشاهدتها، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: