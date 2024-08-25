كرتون طول اليوم على تردد قناة تنة ورنة ثبتها بخطوات بسيطة وخليهم يتسلوا وينبسطوا

كرتون تنة ورنة واحدًا من أهم الأفلام التي يفضل مشاهدتها جميع الأطفال وتناسب جميع الفئات العمرية لذلك توفرت قناة تنة ورنة بنفس الاسم وهي من أهم القنوات المتاحة على الفضائيات وتخصصت في تقديم محتوى للأطفال بجودة عالية في الصوت والصورة، وباستمرار تحفظ إدارة القناة على تغيير التردد حتى تتمكن من تحسين مستوى القناة، لذلك فإن الآباء يبحثون عن بيانات التردد حتى يتمكنوا من تنزيل القناة، وجدير بالذكر أن الأمر لا يستغرق وقت طويل فقط بضع خطوات تجعل القناة مثبتة على جهاز الرسيفر بسهولة.

تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024

قناة تنة ورنة واحدة من أهم الفضائيات التي برزت في الآونة الأخيرة وتميزت في عرض محتوى متميز ومناسب لجميع الأطفال يقدم لهم برامج كرتونية ومسلسلات بالإضافة إلى كرتون تنة ورنة بجميع الأجزاء، تحرس القناة على توفير محتوى تعليمي للأطفال من خلال الأغاني التلفزيونية التي تعرض لهم، لذلك يمكن تنزيل القناة من خلال بعض الخطوات البسيطة وإضافة بيانات التردد التالي:

معامل التصحيح للقناه : ⅔.

تردد القناة الخاص بها : 11853.

معدل الترميز : 27500.

الاتجاه : افقي.

تنة ورنة على عرب سات

حرصت إدارة القناة على تحديث التردد على عربسات وذلك من خلال توضيح بيانات التردد والخطوات المتبعة في التنزيل، لذلك يمكن اضافة الآتي:

التردد: 11569.

الاستقطاب: عمودي.

بينما معامل الترميز :27500.

معامل تصحيح الخطا ⅔.

خطوات تحديث تردد قناة تنة ورنة الجديد

يمكن متابعة كل ما هو جديد على قناة تنة ورنة من خلال ضبط القناة وتثبيتها على جميع الأقمار الصناعية ومختلف أجهزة الرسيفر، من خلال بعض الخطوات البسيطة التي نوضحها لكم في النقاط التالية: