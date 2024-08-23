“من هنا” سجلي فورا في منحة المرأة الماكثة بالمنزل .. خطوات ومتطلبات التقديم

منصة الوكالة الوطنية للتشغيل من أهم المنصات الحكومية التي وفرتها الحكومة الجزائرية في الدولة ومن خلالها يتم طرح العديد من المنح لجميع المواطنين من محدودي الدخل الذين لا يملكون رواتب أساسية تعينهم على مواجهة تحديات الحياة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية، وعليه فقد وفرت الدولة هذه المنحة خصيصًا للسيدات اللاتي لا يملكون عمل ولا يوجد لديهن دخل ثابت، كما أوضحت الوكالة أن التسجيل يتم بشكل إلكتروني لجميع الراغبات في الحصول على المنحة ولكن مع مراعاة تطابق شروط التسجيل لديهن قبل البدء في التقدم بطلب الحصول على المنحة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة بالجزائر

أفصحت الحكومة الجزائرية عن إمكانية التسجيل في منحة المرأة الماكثة مرة أخرى مع التأكيد على ضرورة تطابق الشروط التي أعلنت عنها من قبل، كما يتم التسجيل بناءا على الخطوات التالية:

يتم التحديد على رابط الوكالة الوطنية للتشغيل.

للتشغيل. تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال الحساب الرسمي للتقديم على المنصة.

حدد على الخدمات الإلكترونية ثم اضغط على منحة المرأة الماكثة بالمنزل.

بعد ذلك عليك تعبئة الاستمارة المعروضة في الموقع بالمعلومات الصحيحة مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة قبل إرسال الطلب.

ارفق جميع البيانات والمستندات المطلوبة منك ثم انقر على خيار إرسال الطلب وانتظر حتى يتم مراجعة طلبك من قبل الوكالة، ومن ثم الرد عليك بالقبول في حين استيفاء جميع الشروط المطلوبة منك.

ما هي ضوابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل

أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل أنه من الضروري الحفاظ على الضوابط الأساسية التي حددتها الوكالة عند التسجيل في طلب الدعم، كما أكدت على أن الشروط المطلوبة جاءت بناءا على الآتي: