بضغطة واحدة شوف اسمك من المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تمكن الكثير من مواطني العراق من التسجيل في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الذي وفرته الحكومة العراقية مؤخرًا وذلك للاستفادة من قيمة الدعم الذي يوفره لهم البرنامج ويحصل عليه جميع المقبولين، لذلك ينبغي على جميع المتقدمين بعد التسجيل متابعة الطلبات التي تقدموا بها حتى يتأكدوا من أحقيتهم في صرف الدعم والتأهيل لاستحقاق المنحة، وعليه فقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن اسماء المشمولين في دعم الرعاية وقد أوضحت الخطوات المتبعة حيال استخراج الاسماء.

الاستعلام على أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية

برنامج الاجتماعية من أهم البرامج التي حرصت الحكومة العراقية على طرحه لجميع المواطنين من محدودي الدخل الذين لا يملكون رواتب شهرية ثابتة ولا يمكنهم تلبية متطلباتهم الأساسية، وذلك حتى يتمكنوا من صرف مبلغ مادي يعينهم على الحياة، لذلك فقد أكدت الوزارة أنه ينبغي متابعة الطلب المقدم بعد التسجيل، وقد جاءت خطوات التسجيل في منحة الرعاية موضحة في النقاط التالية:

يتم الانتقال إلى الرابط المخصص لمنصة مظلتي الرسمية على الإنترنت.

الرسمية على الإنترنت. تسجيل الدخول على الموقع من خلال الحساب الرسمي للمستخدم ثم التحديد على الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

تسجيل بعض البيانات من بينها رقم الهوية الوطنية والرقم التعريفي.

التحديد على خيار الاستعلام ثم الانتظار حتى يتم تحميل الكشوفات بنجاح.

أخيرًا تظهر أمامك كافة المعلومات عن المتقدم سواء كان مؤهل للدعم أم لا يتمكن من الحصول عليه.

ما هي شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية العراقي

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق على ضرورة استيفاء مجموعة من البنود الأساسية التي ينبغي التحقق من توافرها لدى جميع المتقدمين قبل بداية التسجيل في الدعم، وذلك حتى يتمكنوا من الاستفادة بجميع مميزات البرنامج بسهولة والحصول على المبلغ المادي الذي وفرته الحكومة لجميع المؤهلين للحصول على برنامج الرعاية، لذلك فقد جاءت أبرز الشروط على النحو التالي: