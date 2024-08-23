اقبض بعد الزيادة.. وزارة المالية المغربية توضح طريقة الاستعلام على زيادة رواتب المتقاعدين

تمر المغرب بالعديد من التغيرات الاقتصادية على أراضيها، لذا عملت الحكومة هناك على إصدار قرارات جديدة بشأن الرواتب، بالتعاون مع وزارة المالية المغربية تم توضيح أنه سيتم البدء في صرف الرواتب بعد الزيادة، وأعلنت أنه يمكن الاستعلام على قيمة الراتب الكترونيا كل ما عليك متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل كاملة.

خطوات الاستعلام على رواتب المتقاعدين بالمغرب

تداول العديد من الأخبار في الساعات الأخيرة بزيادة رواتب المتقاعدين هناك، ومن وقتها يتساءل العديد من المستفيدين على طريقة الاستعلام على قيمة الراتب بعد الزيادة، وقد أوضحت وزارة المالية بأنه يتم الاستعلام الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط وزارة المالية بالمغرب من هنا .

اختر الخدمات الالكترونية من الشاشة الموضحة أمامك، بعدها يتم الضغط على رواتب المتقاعدين.

بعدها يتم الضغط على الاستعلامات، ويعرض الموقع بعض من خيارات القطاعات المختلفة يتم اختيار القطع التي ينتمي له المتقاعد.

ثم يطلب الموقع تسجيل البيانات الشخصية للمتعلم، وهي رقم الهوية الخاص به، والاسم وتاريخ الميلاد واضغط على استعلام.

سيتم توضيح على الشاشة قيمة الراتب الشهري للمستفيد بعد الزيادة.

كم تبلغ قيمة زيادة المتقاعدين بالمغرب

أعلنت وزارة المالية المغربية بأنه رغبة من الحكومة هناك بمواكبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، تم اتخاذ القرار بزيادة رواتب المتقاعدين وقيمة الزيادة كالتالي: