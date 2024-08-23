التسجيل بدأ في منحة تونس 300 دينار .. الشروط والخطوات بناءً على تعليمات الشؤون الاجتماعية

تحرص الحكومة التونسية على توفير إعانات لجميع المواطنين من محدودي الدخل الذين لا يملكون ما يعينهم على ضروريات الحياة ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، لذلك فقد صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه من الضروري توافر مجموعة من الشروط الأساسية لدى جميع المتقدمين على منح الوزارة، حيث يتم التسجيل ببعض الخطوات البسيطة من خلال موقع وزارة الشؤون الرسمي على الإنترنت.

طريقة التسجيل في دعم تونس

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن توفر التسجيل في منحة تونس 300 دينار بشكل إلكتروني وذلك لتوفير الوقت والجهد على جميع المواطنين الذين يستغرقون أثناء الذهاب إلى المقرات الحكومية، لذلك يمكن لجميع المتقدمين التسجيل في المنحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية.

الاجتماعية. تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إضافة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

التحديد على الخدمات الإلكترونية ثم إضافة البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع مع ضرورة التأكد من صحتها خلال التسجيل.

التحديد على منحة 300 دينار من الشاشة الرئيسية ثم تسجيل بقية البيانات المطلوبة منك بدقة مع التأكد من صحتها.

إرفاق جميع المستندات الرسمية التي يطلبها منك التقديم ثم اضغط على خيار تقديم الطلب.

الانتظار حتى تتمكن وزارة الشؤون من مراجعة بياناتك ومدى استيفائها للشروط ومن ثم التأكيد على درجة استحقاقهم للدعم.

ما هي شروط صرف منحة 300 دينار بتونس

منحة 300 دينار حرصت الحكومة التونسية على توفيرها لجميع المواطنين المحدود الدخل لاعانتهم على متطلبات الحياة وتوفير معيشة كريمة لهم في ظل الظروف الراهنة، حيث حددت وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من الضوابط الأساسية التي يتعين على جميع المتقدمين استيفاؤها قبل البدء في التسجيل على المنحة، وجاءت شروط صرف الدعم كالتالي: