حلمك مش بعيد .. خطوة واحدة تفصلك عن تحقيقه اشترك في مسابقة الحلم الآن لتصبح الفائز القادم

تأتي مسابقة الحلم على رأس قائمة المسابقات المنتشرة في مختلف أنحاء الوطن العربي وتعتبر أبرزها لذلك لمن يرغب في الاشتراك بها من جميع الدول العربية يمكنه تحقيق حلمه في ذلك والحصول على فرصة السحب على الجائزة الكبرى ويتم ذلك من خلال الاشتراك بالمسابقة، وجدير بالذكر أن إدارة المسابقة قد أعلنت أنه يمكن الاشتراك بشكل إلكتروني وأوضحت الخطوات التفصيلية للاشتراك حتى يتمكن جميع المواطنين من العرب التقديم في المسابقة الاشتراك بها بسهولة للفوز بإحدى الجوائز المتاحة بها.

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم إلكترونيا

بعض الأفراد لديهم رغبة شديدة في التسجيل بالمسابقة للحصول على الجوائز الكبرى لذلك فقد تم التوضيح أن الاشتراك يمكن أن يتم من خلال التطبيق الذي وفرته إدارة المسابقة، ويتم تنزيله على مختلف الهواتف لذلك يمكن اتباع الآتي:

يتم تحميل التطبيق على جهازك اللوحي بأي نظام يعمل به من خلال متجر التطبيقات المتاح عليه.

بعد ذلك ينبغي تسجيل بيانات المشترك في التطبيق ومن أبرزها رقم الهاتف حتى تتمكن إدارة المسابقة من إرسال رسائل تتضمن أسئلة الاشتراك.

يتم إرسال كلمة حلم أو دريم على التطبيق ثم الضغط على إرسال.

تصل إلى هاتفك مجموعة من الرسائل اليومية تتضمن سؤال يومي ينبغي الإجابة عليها بشكل صحيح لزيادة فرصتك في الفوز بإحدى جوائز المسابقة.

ما هي أهم ضوابط التسجيل في مسابقة الحلم

يمكن لجميع الأفراد الاشتراك في مسابقة الحلم دون قيود وعلى الرغم من ذلك فقط أعلنت إدارة مسابقة الحلم عن مجموعة من البنود والمعايير الأساسية التي ينبغي على جميع المشتركين مراعاتها قبل البدء في تسجيل الاشتراك بالمسابقة، ومن هذه الشروط ما يلي: