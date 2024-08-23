تابع كل ما هو جديد على تردد قناة كراميش الجديدة 2024 على جميع الأقمار بجودة HD

قناة كراميش من أهم القنوات التي تهتم بالأطفال وتوفر لهم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتعليم من خلال الأفلام الكرتونية والأغاني الحركية التي يفضل جميع الأطفال مشاهدتها والالتفاف حول الشاشة لمتابعتها طوال اليوم، لذلك يرغب بعض الآباء في تنزيل القناة على مختلف الأقمار الصناعية وأجهزة الرسيفر لديهم، لذلك فإن طريقة التثبيت جاءت بسيطة وواضحة ويمكن لأي فرد إتباعها دون الحاجة إلى الاستعانة بفني متخصص.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

تمكنت إدارة قناة كراميش من تحديث ترددها على مختلف الأقمار الصناعية وذلك لعرض محتواها بصورة جيدة وبجودة عالية بدون تشفير أو حدوث انقطاع أو تشويش في الصورة أثناء عرض المحتوى الذي تقدمه على شاشتها، لذلك يمكن إضافة بيانات التردد التالية لضبط وتنظيم القناة بسهولة:

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

كراميش على عربسات

كما أن إدارة القناة حرصت على تحديث التردد على عرب سات وذلك حتى يتمكن جميع المستخدمين من تسجيل بيانات التردد وتنفيذ خطوات التثبيت من خلال اضافة المعلومات التالية:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

طريقة تثبيت قناة كراميش

يمكن متابعة محتوى قناة كراميش المميز من خلال الأفلام والبرامج والاغاني المنوعة التي تقدمها على شاشتها وذلك بعد تثبيت القناة على اجهزة الرسيفر، ويأتي ذلك بناءا على الخطوات التالية:

التوجه بالضغط على القائمة المخصصة لاعدادات الجهاز من الشاشة الرئيسية ثم التحديد على إعدادات القمر الصناعي.

اختيار القمر الذي ترغب في استقبال التردد من خلاله.

التحديد على قائمة الترددات ثم اختيار إضافة تردد جديد.

هذه الخطوة يتم فيها تسجيل بيانات التردد ثم الضغط على خيار بحث.

الانتظار حتى يتم تحميل القناة على الجهاز وتظهر ضمن قنواتك المفضلة حيث ينبغي حينها حفظ التغييرات على الفور.

أخيرا يتم تسجيل الخروج حتى تتمكن من التأكد أن القناة بالفعل مثبتة على جهازك.

ما هي مزايا قناة كراميش

تتوفر بقناة كراميش مجموعة من المميزات التي تجعلها أفضل الوجهات التي يلجأ إليها الآباء حتى يتابعها أبنائهم، ومن أبرز مميزاتها ما يلي: