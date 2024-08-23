“الجرام يغازل الـ4000 جنيه”.. سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 23 أغسطس 2024 بالصاغة

شهدت سعر الذهب اليوم الجمعة، 23 أغسطس 2024، ارتفاعًا مستمرًا في جميع الأعيرة قبل بدء تعاملات محلات الصاغة، حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 40 جنيهًا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 زيادة قدرها 5 جنيهات؛ يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وذلك وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تقلبات ملحوظة مع ارتفاع طفيف في مختلف الأعيرة، وفقًا لآخر التحديثات، سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 3954 جنيهًا للجرام، بالنسبة للذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المصريين نظرًا لاعتدال سعره مقارنة بنقاء المعدن، فقد وصل سعر الجرام إلى حوالي 3460 جنيهًا، ويعد هذا العيار هو الأكثر شيوعًا في صناعة الحلي والمجوهرات بسبب توازن جودته وسعره.

أما الذهب عيار 18، فقد بلغ سعر الجرام منه حوالي 2965 جنيهًا، ويُعتبر هذا العيار خيارًا مفضلًا للكثيرين ممن يبحثون عن تصميمات حديثة بأسعار أقل من العيارات الأعلى، وفيما يخص الجنيه الذهب، فقد سجل اليوم سعرًا قدره 27680 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2500 دولارًا.

كم تبلغ مصنعية الذهب في مصر؟

بالإضافة إلى سعر الذهب نفسه، تختلف تكلفة المصنعية في مصر بشكل كبير من محل لآخر، حيث تتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا للجرام، ويعتمد ذلك على نوع العيار والمكان الذي يتم فيه الشراء، على سبيل المثال، قد يختلف سعر المصنعية بين محلات الصاغة في القاهرة وبين تلك الموجودة في محافظات أخرى، كما قد يختلف من تاجر لآخر بناءً على عوامل مختلفة مثل حجم المحل وموقعه.

ولحساب تكلفة شراء الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، يتم إضافة حوالي 100 جنيه إلى سعر الجرام المعلن، مع مراعاة أن قيمة المصنعية قد تبدأ من 100 جنيه وتصل في بعض الحالات إلى 150 جنيهًا حسب التاجر، هذه التكاليف الإضافية تؤثر بشكل مباشر على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء الحلي الذهبية.

سعر الذهب على المستوى العالمي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا على الصعيد العالمي، حيث وصل سعر الأونصة (الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام من الذهب عيار 24) إلى نحو 2493 دولارًا أمريكيًا، وذلك في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الجمعة، هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 0.35% وفقًا لما أفادت به بيانات وكالة بلومبرج العالمية.