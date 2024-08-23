أغاني ولعب وتسلية .. سيب طفلك يتفرج على لولو باشارة ممتازة على تردد قناة وناسة كيدز 2024

تميزت قناة وناسة كيدز أنها توفر مجموعة من الأغاني المميزة التي نالت على إعجاب العديد من المتابعين خلال الفترة الحالية، كما يمكن لجميع الأطفال متابعة الأغانى والأناشيد على مدار اليوم دون انقطاع ومشاهدة جميع العروض بجودة عالية في الصوت والصورة، لذلك يمكن تنزيل التردد للحصول على هذه المميزات من خلال تنفيذ خطوات الضبط التي تتم بسهولة كاملة لمتابعة أفضل برامج القناة الترفيهية المتنوعة والأفلام الكرتونية والأغاني والأناشيد التي تعزز مهارات الأطفال المتنوعة.

كيفية تنزيل قناة وناسة كيدز على جهازك

أعلنت قناة وناسة أنه يمكن لجميع المتابعين مشاهدة أغاني لولو المحبوبة بعد تنزيل تردد القناة بشكل مجاني، وذلك لأنها غير مشفرة ويتم ذلك من خلال اتباع مجموعة بسيطة من الخطوات التي يتم تنفيذها تلقائيًا وذلك باتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه بالدخول لقائمة إعدادات الجهاز من خلال الريموت كنترول.

الضغط بعد ذلك على البحث اليدوي من قائمة التراكيب.

يتم التوجه إلى قائمة الترددات ثم إضافة تردد جديد على أن يتم تسجيل جميع البيانات اللازمة يدويًا بدقة كاملة.

اضغط بعد ذلك على خيار بحث حتى تتمكن من تحميل القناة بشكل مجاني على جهاز الرسيفر.

لمتابعة الأغاني والأناشيد المنوعه مدار 24 ساعة على القناة يتم التحديد على حفظ التغييرات.

ضبط تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات

تتميز قناة وناسة كيدز أنها مخصصة للأطفال للأطفال توفر لهم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد المتميزة التي حازت على إعجاب العديد من الأطفال في مختلف المراحل العمرية، وتضم مجموعة كبيرة من المتابعين بفضل أغانيها الشيقة والممتعة التي أسعدت بها قلوب الملايين من الأطفال، لذلك فإن ضبط قناة وناسة يتم من خلال اضافة البيانات التالية للتردد:

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كذلك الجودة: SD.

أجدد تردد قناة وناسة عرب سات

قدمت قناة وناسة أغاني شخصية لولو المحبوبة التي يشاهدها جميع الأطفال ويحفظون أغانيها المسلية، كما وفرت القناة اغاني تعليمية وتربوية يمكن للأطفال من خلالها التعرف على أسماء الحيوانات والأرقام والألوان والأشكال الهندسية، وغير ذلك من الأمور التعليمية لذلك فإن جميع الآباء والأمهات لديهم الرغبة الكبيرة في تنزيل القناة، ويتم ذلك من خلال اضافة البيانات التالية: