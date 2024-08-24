“خليهم مع الكرتون وانساهم باقي اليوم” اضبط الآن تردد قناة بطوط الجديد 2024 علي جميع الأقمار بجودة عالية

قناة بطوط واحدة من أهم القنوات التي توفر باقة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية التي تجمع بين التعليم والمتعة حيث تميز القناة شخصيات الكرتونية المحبوبة والقصص المشوقة التي لفتت إليها انتباه جميع الصغار، كما أن الآباء يرغبون دائما في تنزيلها لأنها تساهم في تنمية مهارات وخيال الأطفال، وبالتالي تعزز لديهم القدرة على الإبداع لذلك يمكن لجميع الآباء استقبال بث القناة من خلال إضافة التردد الجديد الذي أعلنت عن تحديثه إدارة القناة مؤخرًا.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

توفر قناة بطوط محتوى آمن ومناسب لجميع المراحل العمرية للأطفال وذلك لأنها تحرص على المساهمة في تنمية عقول الأطفال ومهاراتهم، حيث توفر لهم محتوى مناسب وآمن يهدف إلى الترفيه وتنمية المهارات المتنوعة لديهم، ومن ثم فقد نجحت القناة بالفعل في تحقيق ذلك الهدف من خلال باقة مميزة من أفضل البرامج التي تغطي كافة المجالات من بينها التعليم والترفيه وأيضًا المغامرات، لذلك يمكن تنزيل القناة على نايل سات من خلال اضافة البيانات التالية:

تردد القناة: 12562.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بطوط 2024 علي عرب سات

متابعي عرب سات بإمكانهم تنزيل القناة ومتابعة أفضل البرامج الترفيهية التي توفر للأطفال معلومات متميزة وتنمي قدراتهم المختلفة، وذلك من خلال اضافة البيانات التالية:

تردد القناة: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

أهم برامج قناة بطوط الجديدة 2024

توفر قناة بطوط مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية الشيقة التي تلبي جميع اهتمامات الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، ومن أبرز هذه البرامج ما يلي: