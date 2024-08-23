أغاني وأناشيد وفرح ومرح طول اليوم على تردد طيور الجنة 2024 على مختلف الأقمار بجودة ممتازة

تعتبر قناة طيور الجنة من أهم القنوات التي يستمتع بها الأطفال أثناء فترة الإجازة وذلك لأنها توفر لهم مجموعة ممتعة من البرامج المسلية والتي توفر لهم معلومة جيدة لذلك أصبحت هذه القناة واحدة من أبرز الوجهات المفضلة لجميع الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، لأنها توفر لهم محتوى هادف ومميز كما أن القناة خالية من أي مشاهد عنيفة، لذلك فقد حرصت إدارة القناة على أن توفر المحتوى مفيد للأطفال ممتع ومسلي من خلال مجموعة من البرامج الترفيهية التي تتنوع على شاشتها بجودة عالية.

تردد قناة طيور الجنة

تمكنت قناة طيور الجنة من اكتساب شهرة كبيرة خلال فترة وجيزة من بثها منذ أن تم إطلاقها للمرة الأولى على الفضائيات، لذلك يمكن لجميع الأهالي تثبيت القناة حتى يتمكن أبنائهم من الاستمتاع بما تقدمه على شاشتها من محتوى متميز ومتنوع يمزج التعليم والترفيه في عرض واحد، لذلك حتى يمكنك تنزيل القناة عليك بإضافة البيانات التالية:

التردد: 11258.

تصويب الخطأ: ⅚.

معامل ترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

ضبط قناة طيور الجنة على التردد الجديد 2024

تمكنت إدارة قناة طيور الجنة من تحديد بعض الخطوات التي ينبغي لجميع المستخدمين اتخاذها حتى لا يحتاج الأهالي إلى الاستعانة بفني متخصص لضبط القناة على أجهزة الرسيفر، لذلك يمكن استقبال البث على جميع الأقمار الصناعية بجودة ممتازة والاستمتاع بما تقدمه القناة من محتوى متميز من أفلام وبرامج وأغاني وأناشيد دينية، تعزز القيم الأخلاقية في نفوس الصغار وذلك باتباع خطوات التنزيل التالية: