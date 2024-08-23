استمتع بأغنية لوليات صغار .. ضبط قناة وناسة بيبي 2024 على أجهزة الاستقبال بالترددات الجديدة 

نالت قناة وناسة كيدز على إعجاب الكثير من الأطفال في أعمار مختلفة، حيث تقدم محتوى تعليمي مميز لهم وتلبي متطلبات الآباء والأمهات في بث محتوى آمن على أبنائهم، وتتميز الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة بنقاء الصوت والألوان ووضوح الرسومات المتحركة، كما أنها تهدف إلى تعليم الأطفال بعض الأساسيات الحياتية، وكيفية التعامل مع الآخرين، بالإضافة إلى توصيل بعض المفاهيم التعليمية وتعليمهم الأرقام والألوان والحروف بطريقة سهلة، كما تنمي من مهاراتهم الفنية وتحسين أخلاقهم ومدهم بالقيم الطيبة، فهي خير مثال للقناة الواجب وجودها على جهاز التلفاز لتسلية أطفالك.
أحدث تردد لقناة وناسة كيدز 2024
تتميز قناة وناسة بأنها قناة فضائية مجانية تذيع محتوى مميز ترفيهي للأطفال، وتقدم أغاني شيقة وممتعة تدخل السرور على قلوب الأطفال الصغيرة، كما تحرص إدارة القناة على تحديث محتوى القناة من حين لآخر، حتى لا يمل المتابعين وإليكم ترددات قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11470
- نوع الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
- الجودة: SD
- معدل الترميز: 27500
بينما تردد القناة على عرب سات فهو كالتالي:
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11270
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- الجودة: HD
- معدل الترميز: 27500
مميزات قناة وناسة كيدز
تستهدف قناة وناسة فئة الأطفال بمختلف أعمارهم، وتمكنهم من الحصول على أفضل جودة مشاهدة وصورة واضحة ودقة صوت عالية، والجدير بالذكر هي تميزها بكل ما يلي:
- تقدم باقة واسعة من أفضل البرامج الترفيهية والتعليمية.
- بالإضافة إلى الرسوم المتحركة و الأغاني الهادفة والبرامج التعليمية التي تنمي من مهارات الأطفال وتعزز روح المشاركة والانضمام للمسابقات والتحديات.
- بالإضافة إلى اهتمام إدارة القناة بتقديم محتوى مناسب لجميع الفئات العمرية للأطفال حتى المراهقين.
- كما تهتم إدارة القناة بتحديث المحتوى بشكل مستمر لجذب اهتمام الأطفال وعدم احساسهم بالملل.
- بالإضافة إلى البرامج التربوية التي تعزز من القيم الأخلاقية لدى الأطفال.
- والجدير بالذكر أن إدارة القناة تستخدم تقنيات جديدة ومتطورة لضمان جودة صوت وصورة عالية وتوفير تجربة ممتازة للمشاهدة دون انقطاع أو تشويش في الصوت.
- بالإضافة إلى البرامج التفاعلية التي تحفز الأطفال وتنمي روح التحدي بداخلهم.
- وهذا كله بجانب أن محتوى القناة آمن لا يحتوي على أي ألفاظ خارجة، أو تعاليم تخرج عن عادات وتقاليد العرب.