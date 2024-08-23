موجهة نارية!! .. موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والقنوات الناقلة لعرضها بجودة HD

تمكن نادي مانشستر يونايتد من الفوز بثلاث نقاط في المباراة الأولى ضد نادي فولهام، وسيواجه نادي برايتون في المباراة الثانية، ويسعى النادي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه عن المنافسة في السنوات الأخيرة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

سيواجه مانشستر يونايتد فريق برايتون في بداية مباريات الجولة الثانية يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون اللقاء على ملعب فالمير أمريكان ستاديوم ويتطلع الفريقان لتحقيق فوزهم الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف الفريقين قبل المباراة

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد تحقيق فوز صعب بنتيجة 1-0 على فولهام في الجولة الافتتاحية.

على الجانب الآخر، يحتل برايتون صدارة الدوري بفارق الأهداف بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى، مما يضع بعدًا تنافسيًا في هذه المباراة الحاسمة لتحديد الصدارة المبكرة للدوري الإنجليزي.

ترتيبات برايتون اند هوف ألبيون ضد مانشستر يونايتد

تحتل مانشستر يونايتد المرتبة السادسة في الدوري الإنجليزي بثلاث نقاط.

أثناء تواجد فريق برايتون في المرتبة الأولى وبصدارة جدول الترتيب بثلاث نقاط من لقاء واحد فقط.

القنوات التلفزيونية المجانية الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم

ها هو تردد القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم: