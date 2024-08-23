“عاد المؤسس”.. موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس والقنوات الناقلة

حقق مسلسل قيامة عثمان نجاحًا غير مسبوق على مدار خمسة أعوام من عرضه، حيث قدم للجمهور خمسة أجزاء حافلة بالإثارة والتشويق، بلغت مجموع حلقاتها 164 حلقة، أصبح المسلسل ظاهرة عالمية في الدراما التاريخية، محققًا شهرة واسعة وشعبية كبيرة؛ مع انتهاء الموسم الخامس، بدأ عشاق المسلسل في التساؤل عن موعد عرض الجزء السادس والقنوات التي ستنقل هذا الحدث المرتقب.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

ينتظر عشاق قيامة عثمان بفارغ الصبر عودة شخصيتهم المفضلة، عثمان بك، إلى شاشات التلفزيون من جديد في الجزء السادس، على الرغم من عدم الكشف رسميًا عن موعد عرض هذا الجزء حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية عرضه في شهري أكتوبر أو نوفمبر القادمين على قناة ATV التركية، استنادًا إلى مواعيد عرض المواسم السابقة.

للتذكير، عرضت المواسم السابقة من المسلسل في التواريخ التالية:

الجزء الأول: 20 نوفمبر 2019.

الجزء الثاني: 7 أكتوبر 2020.

الجزء الثالث: 6 أكتوبر 2021.

الجزء الرابع: 5 أكتوبر 2022.

الجزء الخامس: 4 أكتوبر 2023.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

من بين القنوات التي ستقوم بنقل مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، تأتي قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية، والتي ستعرض الحلقات بجودة عالية ويمكن تثبيت ترددات القنوات الناقلة للجزء السادس من المسلسل، من خلال إدخال البيانات التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة القناة: HD

تردد قناة ATV التركية: