تراجع في سعره!! .. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية ومقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 23-8-2024 تحسنًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ويسأل الكثير من الناس عن تحركات سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في التعاملات اليومية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

تغير سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك (سعر السوق البيني)، وتراجع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري AED/EGP في البنك اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 على النحو التالي:

السعر الحالي: 13.2811EGP

السعر الإفتتاحي: 13.2832EGP

التغير: انخفاض (-0.0021) نقطة (-0.02%)

فرق السعر بين السوق السوداء والبنك يبلغ 0.17 جنيه مصري.

1 Emirati Dirham = 13.2811 Egyptian Pounds.

1 Egyptian pound equals 0.0753 Emirati dirhams.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

سنقدم لكم اليوم سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية يوم الجمعة 23 أغسطس الحالي: