تراجع في سعره!! .. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية ومقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 23-8-2024 تحسنًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ويسأل الكثير من الناس عن تحركات سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في التعاملات اليومية.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك
تغير سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك (سعر السوق البيني)، وتراجع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري AED/EGP في البنك اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 على النحو التالي:
- السعر الحالي: 13.2811EGP
- السعر الإفتتاحي: 13.2832EGP
- التغير: انخفاض (-0.0021) نقطة (-0.02%)
- فرق السعر بين السوق السوداء والبنك يبلغ 0.17 جنيه مصري.
- 1 Emirati Dirham = 13.2811 Egyptian Pounds.
- 1 Egyptian pound equals 0.0753 Emirati dirhams.
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
سنقدم لكم اليوم سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية يوم الجمعة 23 أغسطس الحالي:
- تسجيل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري 13.26 جنيه للشراء و13.30 جنيه في البنك المركزي المصري.
- في البنك الأهلي المصري، سُجلت أسعار صرف 13.25 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع.
- في بنك مصر يتم شراء الدولار مقابل 13.25 جنيه ويتم بيعه مقابل 13.29 جنيه.
- في البنك التجاري الدولي سعر الصرف هو 13.28 جنيه لشراء و 13.33 جنيه للبيع.
- في بصك فيصل الإسلامي ، يوجد سعر شراء يبلغ 13.28 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.33 جنيه.
- في بنك قطر الوطني، يبلغ سعر الصرف حوالي 13.26 جنيه للشراء و 13.33 جنيه للبيع.
- في المصرف المتحد، يبلغ سعر الشراء حوالي 13.03 جنيه وسعر البيع حوالي 13.34 جنيه.
- في مصرف أبو ظبي الإسلامي، يتم شراء الدولار بحوالي 13.27 جنيه مصري ويتم بيعه بحوالي 13.30 جنيه مصري.
- في سوق صرف العملات الأجنبية الأفريقي، يبلغ سعر الشراء حوالي 13.20 جنيه وسعر البيع حوالي 13.29 جنيه.
- في فرع بنك التعمير والإسكان، سعر الشراء هو 13.25 جنيه وسعر البيع هو 13.29 جنيه.