ارتفاع أسعار العملات في البنوك اليوم في مصر الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024

زادت نسبة البحث لدى العديد من المواطنين عن سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في هذا الوقت، يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024، يُعرض فيما يلي أحدث تحديث لأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية وفقًا لأحدث الأسعار الرسمية من البنك المركزي.

ارتفاع أسعار العملات في البنوك اليوم في مصر

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء في مصر تعتبر من بين أكثر الأمور التي يتم البحث عنها من قبل المستثمرين، وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة والذي يعتبر من بين العملات الأهم، تتذبذب أسعار العملات في السوق الموازي اليوم بين ارتفاع وانخفاض، وذلك نتيجة للعديد من العوامل، في هذا المقال سنقدم لكم أسعار العملات اليوم في السوق السوداء في مصر.

أسعار العملات اليوم

تظهر أسعار صرف العملات اليوم في البنوك المصرية اليوم مقابل الجنيه المصري كما يلي:

سعر الدولار اليوم

ثبت سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند 48.73 جنيه للشراء و 48.83 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 54.21 جنيه للشراء و 54.51 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

تم تحديد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري عند 63.74 جنيه للشراء و 64.10 جنيه للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة من البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 12.96 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع وفقًا لأحدث تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

تم تحديد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بنسبة 159.06 جنيه للشراء و 159.90 جنيه للبيع، وهذه الأسعار معتمدة وفقًا لتحديثات البنك الأهلي المصري الأخيرة.