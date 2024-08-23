الحلقة الأولى مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس  Kuruluş Osman أحداث نارية ومشوقة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

ينتظر عشاق الدراما التركية بشوق عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، وقد حققت المواسم السابقة إعجاب الملايين حول العالم، يروي المسلسل قصة تاريخية مثيرة تتناول حياة وتطورات الدولة العثمانية في فترة صعودها تحت حكم عثمان الأول، ابن أرطغرل مؤسس الدولة، يقدم الممثل الشهير بوراك أوزجيفيت أداء مميزا بدور عثمان الأول، ويشاركه في البطولة عدد من الممثلين البارزين، سنقدم لكم في هذه المقالة تفاصيل كاملة عن البحث المستمر عن المسلسل.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

من المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقات الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان في أكتوبر 2024، سيتم عرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا على قناة ATV التركية، تعتبر قناة ATV واحدة من أبرز القنوات التي تعرض هذا المسلسل، ويتابعه ملايين المشاهدين حول العالم، بعد عرض الحلقة باللغة التركية، سيتم نقلها مترجمة إلى العربية على القنوات الأخرى في نفس الليلة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك ضبط التردد لقناة الفجر الجزائرية ومتابعة مسلسل عثمان التركي عن طريق إدخال الرقم الترددي التالي:

التردد: 12647.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

يمكنك اختيار ضبط القناة على القمر الصناعي عرب سات أيضا عن طريق إدخال التردد الخاص به وهو كالتالي:

التردد: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية على جهازك

هناك عدد من الإجراءات البسيطة التي ينبغي اتباعها لضبط القناة على جهازك، وتتضمن هذه الإجراءات: